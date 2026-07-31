Turbodyse, stor, 045
Rotojetdysen med roterende punktstråle gir 10 ganger bedre rengjøringsytelse. Keramisk dyse og lagerring for lang levetid. Ytterligere data: Maks. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.
turbodyseen med roterende blyantstråle gir 10 ganger bedre rengjøringseffekt. Keramisk dyse og lagerring for lang levetid. Ytterligere data: Maks. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. trykk (bar)
|300
|Trykk (bar)
|maks. 300
|Temperatur (°C)
|maks. 85
|Dysestørrelse ( )
|45
|Str.
|stor
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,5
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