Adapter pompy z zaworem zwrotnym

Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp. Z adapterem, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1” (33.3 mm) oraz węży 3/4" i 1".

Przyłącz węża zapewniający odporne na podciśnienie połączenie węża ssącego z pompą ogrodową lub wysokociśnieniową pompą do użytku domowego. Przeznaczony do pomp z przyłączem 1" (33.3 mm) i węży 3/4" lub 1". Zawiera nakrętkę, zacisk, uszczelkę i zawór zwrotny. Zawór zwrotny może być użyty z pompami zanurzeniowymi lub ciśnieniowymi pompami zanurzeniowymi, aby zapobiec cofaniu wody do pompy. W pozostałych przypadkach zamiast zaworu zwrotnego używana jest uszczelka.

Cechy i zalety
Element połączeniowy
  • Odporne na podciśnienie połączenie węża ssącego z pompą
Rotowany gwint
  • Do montażu złącza na pompie.
Do węży 3/4" oraz 1"
  • Odpowiednie dla węży o różnej średnicy
Zawiera płaską uszczelkę
  • Uszczelnia połączenie z pompą.
Zawiera zawór zwrotny
  • Zapobiega cofaniu wody do pompy.
Zawiera zacisk węża
  • Łączenie węża z pompą
Specyfikacja

Dane techniczne

Rozmiary Pasuje do węży 3/4" oraz 1"
Średnica gwintu G1
Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 41 x 65 x 41
Zastosowania
  • Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.
  • Wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń
  • Wypompowywanie wody z piwnic
  • Doprowadza wodę do toalet i pralek.