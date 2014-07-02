Adapter pompy z zaworem zwrotnym
Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp. Z adapterem, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1” (33.3 mm) oraz węży 3/4" i 1".
Przyłącz węża zapewniający odporne na podciśnienie połączenie węża ssącego z pompą ogrodową lub wysokociśnieniową pompą do użytku domowego. Przeznaczony do pomp z przyłączem 1" (33.3 mm) i węży 3/4" lub 1". Zawiera nakrętkę, zacisk, uszczelkę i zawór zwrotny. Zawór zwrotny może być użyty z pompami zanurzeniowymi lub ciśnieniowymi pompami zanurzeniowymi, aby zapobiec cofaniu wody do pompy. W pozostałych przypadkach zamiast zaworu zwrotnego używana jest uszczelka.
Cechy i zalety
Element połączeniowy
- Odporne na podciśnienie połączenie węża ssącego z pompą
Rotowany gwint
- Do montażu złącza na pompie.
Do węży 3/4" oraz 1"
- Odpowiednie dla węży o różnej średnicy
Zawiera płaską uszczelkę
- Uszczelnia połączenie z pompą.
Zawiera zawór zwrotny
- Zapobiega cofaniu wody do pompy.
Zawiera zacisk węża
- Łączenie węża z pompą
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rozmiary
|Pasuje do węży 3/4" oraz 1"
|Średnica gwintu
|G1
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|41 x 65 x 41
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.
- Wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń
- Wypompowywanie wody z piwnic
- Doprowadza wodę do toalet i pralek.