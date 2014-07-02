Przyłącz węża zapewniający odporne na podciśnienie połączenie węża ssącego z pompą ogrodową lub wysokociśnieniową pompą do użytku domowego. Przeznaczony do pomp z przyłączem 1" (33.3 mm) i węży 3/4" lub 1". Zawiera nakrętkę, zacisk, uszczelkę i zawór zwrotny. Zawór zwrotny może być użyty z pompami zanurzeniowymi lub ciśnieniowymi pompami zanurzeniowymi, aby zapobiec cofaniu wody do pompy. W pozostałych przypadkach zamiast zaworu zwrotnego używana jest uszczelka.