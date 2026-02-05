DYSZA ROTACYJNA DB 145 DO URZĄDZEŃ K 4-K 5

Dysza rotacyjna o dużej mocy do myjek ciśnieniowych Kärcher klasy K 4 i K 5. Do szczególnie uporczywego brudu, np. powierzchnie pokryte mchem lub zmienione przez działanie warunków atmosferycznych.

Dysza rotacyjna do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher klasy K 4 i K 5 bez problemu usuwa nawet brud spowodowany warunkami atmosferycznymi dzięki silnemu strumieniowi wirującemu. Oznacza to możliwość szybkiego usuwania nawet uporczywego brudu, takiego jak powierzchnie pokryte mchem lub zmienione przez działanie warunków atmosferycznych, aby przywrócić powierzchniom ich pierwotny blask. Ponadto dysza rotacyjna jest w stanie objąć dużą powierzchnię.

Cechy i zalety
Wysokociśnieniowy strumień rotacyjny
  • Skuteczne usuwanie nawet uporczywych zabrudzeń z odpornych powierzchni.
Doskonałe czyszczenie wysokim ciśnieniem
  • Efektywnie usuwa oporny brud.
O 100% wyższa wydajność czyszczenia w porównaniu ze standardową dyszą płaskostrumieniową Kärcher.
  • Dla wydajnego i szybkiego czyszczenia.
Złącze bagnetowe
  • Łatwy w użyciu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 450 x 41 x 41

Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.

Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Oporny brud
  • Murki ogrodowe
  • Mech