Dysza rotacyjna do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher klasy K 4 i K 5 bez problemu usuwa nawet brud spowodowany warunkami atmosferycznymi dzięki silnemu strumieniowi wirującemu. Oznacza to możliwość szybkiego usuwania nawet uporczywego brudu, takiego jak powierzchnie pokryte mchem lub zmienione przez działanie warunków atmosferycznych, aby przywrócić powierzchniom ich pierwotny blask. Ponadto dysza rotacyjna jest w stanie objąć dużą powierzchnię.