Pady z mikrofibry do użytku wewnątrz
Pady z mikrofibry przeznaczone do mycia wewnątrz domu, posiadają specjalne zapięcia na rzepy które ułatwiają pracę ze spryskiwaczami do WV.
Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczkę z mikrofibry można z łatwością zamocować na spryskiwaczu lub wymienić.
Cechy i zalety
Pad z mikrofibry
- Czyste okna bez zacieków
Mocowanie na rzep
- Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczkę z mikrofibry można szybko i łatwo wymienić.
Pasuje do zestawu spryskiwacza WV Spray Bottle Set Extra (2.633-129.0)
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|2
|Włókna
|80% poliester, 15% poliamid
|Kolor
|Biała
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|70 x 275 x 30
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- WV 2 Plus
- WV 2 Plus C
- WV 2 Plus D500
- WV 2 Plus Multi Edition
- WV 2 Plus Multi Limited Edition
- WV 2 Plus N
- WV 2 Plus P
- WV 2 Premium
- WV 2 Premium 10 Years Edition*EU-II
- WV 2 Premium 25 Lat Kärcher Polska
- WV 2 Premium Home Line
- WV 2 Premium Plus Home Line
- WV 5 Plus
- WV 5 Plus Anniversary Edition
- WV 5 Plus Frame Edition
Zastosowania
- Okna i powierzchnie szklane
- Flizy
- Lustra