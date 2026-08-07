Pady z mikrofibry do użytku wewnątrz

Pady z mikrofibry przeznaczone do mycia wewnątrz domu, posiadają specjalne zapięcia na rzepy które ułatwiają pracę ze spryskiwaczami do WV.

Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczkę z mikrofibry można z łatwością zamocować na spryskiwaczu lub wymienić.

Cechy i zalety
Pad z mikrofibry
  • Czyste okna bez zacieków
Mocowanie na rzep
  • Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczkę z mikrofibry można szybko i łatwo wymienić.
Pasuje do zestawu spryskiwacza WV Spray Bottle Set Extra (2.633-129.0)
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 2
Włókna 80% poliester, 15% poliamid
Kolor Biała
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 70 x 275 x 30
Zastosowania
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Flizy
  • Lustra