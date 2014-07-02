Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5

Z obustronnym złączem śrubowym 2 x 2 Mx 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. 20m, ID 8/155°C/315 bar.

Z obustronnym złączem śrubowym 2 x 2 Mx 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. 20m, ID 8/155°C/315 bar.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 8
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 315
Długość (m) 20
Gwint przyłącza 2 x M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 4,6