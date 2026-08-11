Mop Premium z mikrofibry, pętelkowy, czerwony, z zapięciem kieszeniowym, 40 cm

Pętelkowy mop z mikrofibry z zapięciem kieszeniowym. Idealny do metody przygotowania wstępnego i stosowania z systemem płaskich mopów Kärcher.

Ten 40 cm czerwony pętelkowy mop Premium z mikrofibry został opracowany jako mop uniwersalny. Ma równomiernie i ściśle rozmieszczone pętelki, co zapewnia doskonałą wydajność zbierania zabrudzeń. Jest idealny do czyszczenia przemysłowego i w innych miejscach o dużej ilości brudu, a także na nierównych podłogach. Poliestrowe pętelki z wysoką zawartością mikrofibry również pomagają w czyszczeniu blisko krawędzi i usuwania zabrudzeń z narożników i krawędzi. Dzięki systemowi oznaczenia kolorami mop można przeznaczyć do określonego obszaru, który wymaga czyszczenia, co skutecznie zapobiega zanieczyszczeniom krzyżowym. Ten 40 cm czerwony mop Premium z mikrofibry nadaje się również do użycia w systemie mopów płaskich z wózkiem z podwójnym wiadrem lub wózkiem z pojedynczym wiadrem i prasą, a także do zastosowań po wstępnym przygotowaniu. Należy nanieść na mop ilość roztworu czyszczącego równą 250% jego suchej masy. Drugi etap wycierania powierzchni do sucha zwykle nie jest konieczny w przypadku obu metod.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program STANDARD
Rodzaj podłogi Podłogi twarde / Odporne posadzki
Struktura posadzki Gładki i wysoce strukturalny
Stopień zanieczyszczenia Niski do średniego
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Kieszenie
Materiał 100% PET
Tkaniny mikrofibra
Rodzaj produkcji Tkanina wykonana z PET z naszytymi pętlami
Struktura tkanin Stos pętli
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Temperatura suszarki (°C) 60
Cykle mycia¹⁾ ok. 300
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²) 0,2 / 30
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 / 140

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Mop Premium z mikrofibry, pętelkowy, czerwony, z zapięciem kieszeniowym, 40 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
Środki czyszczące