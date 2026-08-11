Ten 40 cm czerwony pętelkowy mop Premium z mikrofibry został opracowany jako mop uniwersalny. Ma równomiernie i ściśle rozmieszczone pętelki, co zapewnia doskonałą wydajność zbierania zabrudzeń. Jest idealny do czyszczenia przemysłowego i w innych miejscach o dużej ilości brudu, a także na nierównych podłogach. Poliestrowe pętelki z wysoką zawartością mikrofibry również pomagają w czyszczeniu blisko krawędzi i usuwania zabrudzeń z narożników i krawędzi. Dzięki systemowi oznaczenia kolorami mop można przeznaczyć do określonego obszaru, który wymaga czyszczenia, co skutecznie zapobiega zanieczyszczeniom krzyżowym. Ten 40 cm czerwony mop Premium z mikrofibry nadaje się również do użycia w systemie mopów płaskich z wózkiem z podwójnym wiadrem lub wózkiem z pojedynczym wiadrem i prasą, a także do zastosowań po wstępnym przygotowaniu. Należy nanieść na mop ilość roztworu czyszczącego równą 250% jego suchej masy. Drugi etap wycierania powierzchni do sucha zwykle nie jest konieczny w przypadku obu metod.