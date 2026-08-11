Mop Premium z mikrofibry, pętelkowy, niebieski, z zapięciem kieszeniowym, 40 cm
Pętelkowy mop z mikrofibry z zapięciem kieszeniowym. Idealny do metody przygotowania wstępnego i stosowania z systemem płaskich mopów Kärcher.
Ten 40 cm niebieski pętelkowy mop Premium z mikrofibry został opracowany jako mop uniwersalny. Ma równomiernie i ściśle rozmieszczone pętelki, co zapewnia doskonałą wydajność zbierania zabrudzeń. Jest idealny do czyszczenia przemysłowego i w innych miejscach o dużej ilości brudu, a także na nierównych podłogach. Poliestrowe pętelki z wysoką zawartością mikrofibry również pomagają w czyszczeniu blisko krawędzi i usuwania zabrudzeń z narożników i krawędzi. Dzięki systemowi oznaczenia kolorami mop można przeznaczyć do określonego obszaru, który wymaga czyszczenia, co skutecznie zapobiega zanieczyszczeniom krzyżowym. Ten 40 cm niebieski mop Premium z mikrofibry nadaje się również do użycia w systemie mopów płaskich z wózkiem z podwójnym wiadrem lub wózkiem z pojedynczym wiadrem i prasą, a także do zastosowań po wstępnym przygotowaniu. Należy nanieść na mop ilość roztworu czyszczącego równą 250% jego suchej masy. Drugi etap wycierania powierzchni do sucha zwykle nie jest konieczny w przypadku obu metod.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|STANDARD
|Rodzaj podłogi
|Podłogi twarde / Odporne posadzki
|Struktura posadzki
|Gładki i wysoce strukturalny
|Stopień zanieczyszczenia
|Niski do średniego
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Dysza do tkanin
|Kieszenie
|Materiał
|100% PET
|Tkaniny
|mikrofibra
|Rodzaj produkcji
|Tkanina wykonana z PET z naszytymi pętlami
|Struktura tkanin
|Stos pętli
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Temperatura suszarki (°C)
|60
|Cykle mycia¹⁾
|ok. 300
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²)
|0,2 / 30
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- Trzymak mopa kieszeniowego Standard 40 cm
- Trzymak mopa kieszeniowego Standard MultiLink 40 cm
- Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym SafeClip 40 cm
- Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym SafeClip OneJet 40 cm
- Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym i SafeClip 40 cm
- Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym, SafeClip i ergonomiczną rączką 40 cm
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro