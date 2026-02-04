Bilvårdsmunstycke DN35

Bilvårdsmunstycket DN35 garanterar en snabb och grundlig rengöring av t.ex textilytor i bilen.

Med det praktiska bilmunstycket för din våt- och torrdammsugare kan du snabbt och enkelt dammsuga textilytor i din bil, inklusive bagageutrymmet, bilsätena, baksätena och fotstöden. Munstycket är även lämpligt för dammsugning av stoppade ytor, stoppade möbler och madrasser i hemmet.

Egenskaper och fördelar
Passar alla Kärchers Home & Garden våt- och torrdammsugare samt textiltvättar
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 1
Nominell standardbredd (DN) (mm) NW 35
Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B × H) (mm) 258 x 105 x 40
Användningsområden
  • Bagagelucka
  • Bilsäten
  • Baksätet
  • Fotutrymmen
  • Golvmattor
  • Klädsel/stoppning
  • Stoppade möbler
  • Madrasser