Bilvårdsmunstycke DN35
Bilvårdsmunstycket DN35 garanterar en snabb och grundlig rengöring av t.ex textilytor i bilen.
Med det praktiska bilmunstycket för din våt- och torrdammsugare kan du snabbt och enkelt dammsuga textilytor i din bil, inklusive bagageutrymmet, bilsätena, baksätena och fotstöden. Munstycket är även lämpligt för dammsugning av stoppade ytor, stoppade möbler och madrasser i hemmet.
Egenskaper och fördelar
Passar alla Kärchers Home & Garden våt- och torrdammsugare samt textiltvättar
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Nominell standardbredd (DN) (mm)
|NW 35
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|258 x 105 x 40
Användningsområden
- Bagagelucka
- Bilsäten
- Baksätet
- Fotutrymmen
- Golvmattor
- Klädsel/stoppning
- Stoppade möbler
- Madrasser