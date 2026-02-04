Med det praktiska bilmunstycket för din våt- och torrdammsugare kan du snabbt och enkelt dammsuga textilytor i din bil, inklusive bagageutrymmet, bilsätena, baksätena och fotstöden. Munstycket är även lämpligt för dammsugning av stoppade ytor, stoppade möbler och madrasser i hemmet.