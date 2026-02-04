Sugborstsetet innehåller två sugborstar, en med hård borst och en med mjuk borst. Den hårda borsten passar för grundlig rengöring av t ex bilsäten och golvmattor i tyg. Den mjuka borsten passar för rengöring av mer känsliga ytor som till exempel instrumentpaneler och mittkonsol. Detta praktiska sugborstset passar samtliga WD-dammsugare.