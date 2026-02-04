Borstset

Sugborstset som är idealsika för invändig rengöring av bilen som t ex instrumentpanel, golvmattor och säten. Passar samtliga WD-dammsugare.

Sugborstsetet innehåller två sugborstar, en med hård borst och en med mjuk borst. Den hårda borsten passar för grundlig rengöring av t ex bilsäten och golvmattor i tyg. Den mjuka borsten passar för rengöring av mer känsliga ytor som till exempel instrumentpaneler och mittkonsol. Detta praktiska sugborstset passar samtliga WD-dammsugare.

Egenskaper och fördelar
Sugborste med hårda borst för djuprengöring av möbelklädslar och heltäckningsmattor
Sugborste med mjuka borst för skonsam rengöring av ömtåliga ytor
Passar samtliga Kärchers Home & Garden grovdammsugare.
Passar alla Kärchers textiltvättar i serierna SE 4, SE 5 och SE 6.
Specifikationer

Tekniska data

Antal (-del) 2
Nominell standardbredd (DN) (mm) 35
Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 120 x 70 x 41
Användningsområden
  • Bagagelucka
  • Bilsäten
  • Baksätet
  • Fotutrymmen
  • Instrumentpanel
  • Mittkonsol
  • Sidofickor i bilen
  • Klädsel/stoppning
  • Stoppade möbler
  • Ömtåliga ytor