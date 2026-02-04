Borstset
Sugborstset som är idealsika för invändig rengöring av bilen som t ex instrumentpanel, golvmattor och säten. Passar samtliga WD-dammsugare.
Sugborstsetet innehåller två sugborstar, en med hård borst och en med mjuk borst. Den hårda borsten passar för grundlig rengöring av t ex bilsäten och golvmattor i tyg. Den mjuka borsten passar för rengöring av mer känsliga ytor som till exempel instrumentpaneler och mittkonsol. Detta praktiska sugborstset passar samtliga WD-dammsugare.
Egenskaper och fördelar
Sugborste med hårda borst för djuprengöring av möbelklädslar och heltäckningsmattor
Sugborste med mjuka borst för skonsam rengöring av ömtåliga ytor
Passar samtliga Kärchers Home & Garden grovdammsugare.
Passar alla Kärchers textiltvättar i serierna SE 4, SE 5 och SE 6.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (-del)
|2
|Nominell standardbredd (DN) (mm)
|35
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|120 x 70 x 41
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Bagagelucka
- Bilsäten
- Baksätet
- Fotutrymmen
- Instrumentpanel
- Mittkonsol
- Sidofickor i bilen
- Klädsel/stoppning
- Stoppade möbler
- Ömtåliga ytor