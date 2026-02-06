Troslojne filtrirne vrečke iz flisa KFI 487, izjemno odporne na trganje, navdušijo med uporabo zaradi visoke sesalne moči in filtracije prahu. Zasnovane so za zahtevno uporabo, na primer za sesanje grobe in vlažne umazanije. Razvit po meri za mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 in MV 4–6, primeren tudi za SE 5, SE 6, SE 5.100 in SE 6.100 Kärcher pršilno ekstrakcijo čistila. Obseg dobave: 4 vrečke.