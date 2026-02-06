Filtrske vrečke iz flisa KFI 487
Flis filter vrečka, izjemno odporna na trganje, idealna za sesanje suhe in vlažne umazanije. Primerno za mokro/suhe sesalnike Kärcher Home & Garden ter čistilnike z razpršilno ekstrakcijo.
Troslojne filtrirne vrečke iz flisa KFI 487, izjemno odporne na trganje, navdušijo med uporabo zaradi visoke sesalne moči in filtracije prahu. Zasnovane so za zahtevno uporabo, na primer za sesanje grobe in vlažne umazanije. Razvit po meri za mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 in MV 4–6, primeren tudi za SE 5, SE 6, SE 5.100 in SE 6.100 Kärcher pršilno ekstrakcijo čistila. Obseg dobave: 4 vrečke.
Značilnosti in prednosti
Trislojni material iz flisa
- Za visoko sesalno moč in visoko filtracijo prahu med uporabo.
- Izjemno odporna na trganje, posebej primerna za težke aplikacije.
Za Kärcher mokro/suhe sesalnike WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|4
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,225
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,354
|Mere (D × Š × V) (mm)
|260 x 190 x 13
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Sesanje suhe umazanije
- Vse-v-enem: odstrani vse vrste vsakdanjih suhih in mokrih nečistoč.