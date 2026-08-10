Komplet visokokvalitetnih krp iz mikrovlaken za popolno čistočo v celi kuhinji. 2 talni krpi iz mikrovlaken za talno šobo EasyFix zagotavljata bleščeče čista tla v kuhinji. S pomočjo sistema pritiskačev jih je možno enostavno in hitro fiksirati na talno šobo EasyFix in sneti brez stika z umazanijo.S pomočjo abrazivne prevleke iz mikrovlaken za ročno šobo je mogoče brez veliko truda odstraniti celo trdovratne nečistoče (npr. na plošči za kuhanje). S pomočjo krp iz mikrovlaken za plemenito jeklo, pa bodo vse površine iz plemenitoga jekla zablestele z novim sijajem.