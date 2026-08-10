Komplet krpa iz mikrovlaken za kuhinjo
Komplet visokokvalitetnih krp iz mikrovlaken za parno čiščenje v kuhinji vsebuje dve krpi iz mikrovlaken za tla, eno abrazivno prevleko iz mikrovlaken za ročno šobo in eno krpo iz mikrovlaken za plemenito jeklo
Komplet visokokvalitetnih krp iz mikrovlaken za popolno čistočo v celi kuhinji. 2 talni krpi iz mikrovlaken za talno šobo EasyFix zagotavljata bleščeče čista tla v kuhinji. S pomočjo sistema pritiskačev jih je možno enostavno in hitro fiksirati na talno šobo EasyFix in sneti brez stika z umazanijo.S pomočjo abrazivne prevleke iz mikrovlaken za ročno šobo je mogoče brez veliko truda odstraniti celo trdovratne nečistoče (npr. na plošči za kuhanje). S pomočjo krp iz mikrovlaken za plemenito jeklo, pa bodo vse površine iz plemenitoga jekla zablestele z novim sijajem.
Značilnosti in prednosti
Kakovostna mikrovlakna
- Optimalno odstranjevanje nečistoč in visoka moč vpijanja nečistoč za temeljite rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Prevleka iz mikrovlaken z gumijasto vrvico
- Za enostavno nameščanje in snemanje prevleke.
- Brez premikanja prevleke pri čiščenju.
Praktičen sistem ježkov
- Enostavno nameščanje krpe za tla na talno šobo samo s pritiskanjem.
- Brez premikanja (drsenja) krpe za tla med čiščenjem.
Nožni spojni trak na krpi za tla
- Pri menjavi krpe ni kontakta z nečistočami: enostavno je potrebno stopiti na nožni priključek in talno šobo potegniti navzgor.
Krpa za tla z vseh strani stoji preko šobe za tla
- Za lahko čiščenje kotov, robov in drugih težko dostopnih mest.
Krpa za legirano jeklo iz kakovostnih mikrovlaken
- Rezultat poliranja brez sledi.
- Zelo dobro vpijanje vode.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,125
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,205
|Mere (D × Š × V) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Delovne površine v kuhinji
- Umivalniki/pomivalna korita
- Izpušne nape
- Kuhalne plošče
- Nerjaveče jeklo
- Hladilnik (znotraj / zunaj)
- Notranje stene ormar, predali
- Stenske ploščice