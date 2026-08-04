Šoba za nego tekstila za osvežitev in ravnanje oblačil in tekstila ter za učinkovito odstranjevanje neprijetnih vonjav. Viseča oblačila in tekstil boste lahko s pomočjo praktične šobe za tekstil sedaj udobno osvežili in zravnali, za to pa ne boste potrebovali veliko prostora. Odstranjevalec vlaken učinkovito in hitro odstranjuje vlakna, ki se držijo tekstila.