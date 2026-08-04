Šoba za nego tekstila za SC
Šoba za nego tekstila za osvežitev in ravnanje oblačil in tekstila ter za učinkovito odstranjevanje neprijetnih vonjav. Z vgrajenim odstranjevalcem vlaken.
Šoba za nego tekstila za osvežitev in ravnanje oblačil in tekstila ter za učinkovito odstranjevanje neprijetnih vonjav. Viseča oblačila in tekstil boste lahko s pomočjo praktične šobe za tekstil sedaj udobno osvežili in zravnali, za to pa ne boste potrebovali veliko prostora. Odstranjevalec vlaken učinkovito in hitro odstranjuje vlakna, ki se držijo tekstila.
Značilnosti in prednosti
Odstranjevalec vlaken
- Enostavno odstranjevanje vlaken in las s tekstila.
Enakomeren izpust pare iz šobe
- Možnost optimalnega glajenja tekstila
- Možnost optimalne osvežitve tekstila
Ozka oblika
- Enostavno glajenje rokavov
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,05
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,145
|Mere (D × Š × V) (mm)
|340 x 43 x 39
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyyFix
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 + komplet za likanje
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
Področja uporabe
- Za osvežitev oblačil in tekstila (npr. zavese, jakne, sakoji, itd.)
- Vsa oblačila, ki so primerna za likanje
- Komplet nadomestnega filtra za čistilnik zraka AF 20 - za čiščenje zraka v zaprtih prostorih
- Sesanje suhe umazanije