Univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop

Univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop. Ergonomický dizajn pre pohodlnú manipuláciu.

Spájanie, odpájanie a oprava jednoduchým spôsobom - s praktickou a ergonomickou univerzálnou hadicovou spojkou Kärcher so systémom Aqua Stop. Flexibilný zásuvný systém významne zjednodušuje zavlažovanie malých a veľkých záhrad a plôch. Pretože fungujúce prípojky na vodovodný kohútika a hadicové spojky sú základom každého dobrého zavlažovacieho systému. Univerzálna hadicová spojka je kompatibilná s tromi najbežnejšími priemermi hadíc a všetkými dostupnými klik-systémami.

Vlastnosti a výhody
Aqua Stop
  • Pre bezpečné odpájanie príslušenstva a hadice bez rozstrekovania.
Ergonomický dizajn
  • Pre ľahkú manipuláciu.
Klik systém
  • Hodí sa pre všetky známe značky.
Univerzálna (1/2“, 5/8“, 3/4“)
  • Hodí sa ku všetkých bežným záhradným hadiciam.
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Farba Žltá
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 70 x 33 x 42
Univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop
Kompatibilné stroje