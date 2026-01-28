eco!Booster 120

Ideálne pre citlivé povrchy – eco!Booster poskytuje o 50 % vyšší čistiaci výkon ako štandardný plochá tryska Kärcher, čím šetrí vodu, energiu a čas.

Efektívne a dôkladné čistenie citlivých povrchov nebolo nikdy také jednoduché, rýchle a hospodárne. S o 50 percent vyšším čistiacim výkonom a rovnakou spotrebou zdrojov model eco!Booster ponúka o 50 percent vyššiu úsporu vody a energie v porovnaní so štandardnou plochou tryskou Kärcher. Potvrdené nezávislým skúšobným ústavom. Vďaka tomu je čistenie veľmi dôkladné a rýchle, čo šetrí čas, vodu a energiu. Vďaka veľmi rovnomernému odstraňovaniu sa nečistoty zachytávajú naozaj efektívne a bez obáv sa dajú čistiť aj citlivé materiály, ako sú lakované povrchy alebo drevo. Zároveň ponúka eco!Booster pôsobivú manipuláciu: napriek vyššiemu čistiacemu výkonu je vnímaná hladina hluku pri používaní o 25 percent nižšia ako u štandardného plochého prúdu Kärcher. eco!Booster 120 je vhodný pre všetky tlakové čističe Kärcher v triedach K 2 a K 3.

Vlastnosti a výhody
O 50 % vyšší čistiaci výkon v porovnaní so štandardným plochou tryskou Kärcher.
  • Dôkladné, rýchle a udržateľnejšie čistenie.
O 50 % vyššia úspora vody*
  • Šetrí vodu.
O 50 % vyššia úspora energie*
  • Šetrí energiu.
Vnímané zníženie objemu až o 25 %**
  • Tichší počas používania.
Mimoriadne všestranná aplikácia
  • Zvlášť vhodné na jemné povrchy, ako je farba alebo drevo.
Kompatibilné so všetkými tlakovými čističmi Kärcher triedy K 2 a K 3.
  • Ideálne pre následnú aktualizáciu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 452 x 104 x 42

Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0). /
* Na základe o 50% väčšej povrchovej plochy, ktorú je možné čistiť rovnakým množstvom energie a vody v porovnaní s plochým prúdom. /
** V porovnaní s vnímanou hladinou hluku pri použití štandardnej plochej trysky Kärcher. Presná hodnota sa môže líšiť v závislosti od použitého zariadenia.

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Fasády malých domov
  • Ploty
  • Oblasti okolo domu a záhrady
