eco!Booster 120
Ideálne pre citlivé povrchy – eco!Booster poskytuje o 50 % vyšší čistiaci výkon ako štandardný plochá tryska Kärcher, čím šetrí vodu, energiu a čas.
Efektívne a dôkladné čistenie citlivých povrchov nebolo nikdy také jednoduché, rýchle a hospodárne. S o 50 percent vyšším čistiacim výkonom a rovnakou spotrebou zdrojov model eco!Booster ponúka o 50 percent vyššiu úsporu vody a energie v porovnaní so štandardnou plochou tryskou Kärcher. Potvrdené nezávislým skúšobným ústavom. Vďaka tomu je čistenie veľmi dôkladné a rýchle, čo šetrí čas, vodu a energiu. Vďaka veľmi rovnomernému odstraňovaniu sa nečistoty zachytávajú naozaj efektívne a bez obáv sa dajú čistiť aj citlivé materiály, ako sú lakované povrchy alebo drevo. Zároveň ponúka eco!Booster pôsobivú manipuláciu: napriek vyššiemu čistiacemu výkonu je vnímaná hladina hluku pri používaní o 25 percent nižšia ako u štandardného plochého prúdu Kärcher. eco!Booster 120 je vhodný pre všetky tlakové čističe Kärcher v triedach K 2 a K 3.
Vlastnosti a výhody
O 50 % vyšší čistiaci výkon v porovnaní so štandardným plochou tryskou Kärcher.
- Dôkladné, rýchle a udržateľnejšie čistenie.
O 50 % vyššia úspora vody*
- Šetrí vodu.
O 50 % vyššia úspora energie*
- Šetrí energiu.
Vnímané zníženie objemu až o 25 %**
- Tichší počas používania.
Mimoriadne všestranná aplikácia
- Zvlášť vhodné na jemné povrchy, ako je farba alebo drevo.
Kompatibilné so všetkými tlakovými čističmi Kärcher triedy K 2 a K 3.
- Ideálne pre následnú aktualizáciu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|452 x 104 x 42
Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0). /
* Na základe o 50% väčšej povrchovej plochy, ktorú je možné čistiť rovnakým množstvom energie a vody v porovnaní s plochým prúdom. /
** V porovnaní s vnímanou hladinou hluku pri použití štandardnej plochej trysky Kärcher. Presná hodnota sa môže líšiť v závislosti od použitého zariadenia.
Kompatibilné stroje
- Batériový vysokotlakový čistič K 2 Battery
- Vysokotlakový čistič K 2 Classic
- Vysokotlakový čistič K 2 Horizontal VPS
- Vysokotlakový čistič K 2 Horizontal VPS Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition Car
- Vysokotlakový čistič K 3 Classic
- Vysokotlakový čistič K 3 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 3 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K Mini
- Vysokotlakový čistič K Mini Plus
- Vysokotlakový čistič batériový K 2 Battery Set
Oblasti využitia
- Autá
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Fasády malých domov
- Ploty
- Oblasti okolo domu a záhrady
eco!Booster 120 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher