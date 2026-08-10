Plošný čistič FRV 50 Me

Plošné čistenie obzvlášť veľkých plôch s automatickým odsávaním špinavej vody – to znamená FRV 50 Me. Čistenie horúcou vodou do 85 °C.

Plošné čistenie obzvlášť veľkých plôch s automatickým odsávaním špinavej vody – to znamená FRV 50 Me. Čistenie horúcou vodou do 85 °C. FRV 50 Me má polyuretánovú odsávaciu hadicu odolnú voči vysokým teplotám. Otočné kolieska, ktoré nezanechávajú šmuhy, a 2-násobné keramické uloženie patria k ďalším znakom kvality. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 2000 l/h/85 °C.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Farba strieborná
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 16,9

Video

Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Plošný čistič FRV 50 Me náhradný diel

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