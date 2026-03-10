Предлагаемый Kärcher поворотный адаптер увеличивает комфорт и свободу движений при работе с аппаратом высокого давления. Он позволяет избежать опасности споткнуться о петлю шланга высокого давления и облегчает укладку аппарата на хранение. Петли устраняются простым вращением адаптера вручную. Адаптер, которым может быть быстро и легко дооснащен уже имеющийся шланг высокого давления, совместим с любыми шлангами с разъемом Quick Connect со стороны пистолета. Надежное функционирование поворотного механизма гарантируется его выполнением из латуни. Адаптер подходит ко всем аппаратам высокого давления классов K 4 – K 7.