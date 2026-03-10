Поворотний адаптер збільшує комфорт і свободу рухів при роботі з апаратом високого тиску. Він дозволяє уникнути небезпеки спіткнутися через петлю шланга високого тиску і полегшує укладання апарату на зберігання. Петлі усуваються простим обертанням адаптера вручну. Адаптер, яким може бути швидко і легко дооснащений вже наявним шлангом високого тиску, сумісний з будь-якими шлангами з роз'ємом Quick Connect з боку пістолета. Надійне функціонування поворотного механізму гарантується його виконанням з латуні. Адаптер підходить до всіх апаратів високого тиску класів K 4 - K 7.