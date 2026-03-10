Адаптер проти скручування

Поворотний адаптер, що дозволяє усувати петлі, утворені шлангом високого тиску, забезпечує зручну і безпечну роботу. Підходить до будь-яких шлангів з роз'ємом Quick Connect з боку пістолета.

Поворотний адаптер збільшує комфорт і свободу рухів при роботі з апаратом високого тиску. Він дозволяє уникнути небезпеки спіткнутися через петлю шланга високого тиску і полегшує укладання апарату на зберігання. Петлі усуваються простим обертанням адаптера вручну. Адаптер, яким може бути швидко і легко дооснащений вже наявним шлангом високого тиску, сумісний з будь-якими шлангами з роз'ємом Quick Connect з боку пістолета. Надійне функціонування поворотного механізму гарантується його виконанням з латуні. Адаптер підходить до всіх апаратів високого тиску класів K 4 - K 7.

Особливості та переваги
Адаптер Quick Connect
  • Для шлангів високого тиску з роз'ємом Quick Connect з боку пістолета.
Система захисту від перекручування
  • Петлі, утворені шлангом високого тиску, усуваються обертанням адаптера.
Зроблено з латуні
  • Надійне функціонування поворотного механізму завдяки конструкції з латуні.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,12
Вага (з упаковкою) (кг) 0,132
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 137 x 26 x 26

Відео

