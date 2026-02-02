Čistič skel 3 v 1, 1l

Šetří čas s energii: Čistič skel 3 v 1 zaručí dlouhodobou čistotu beze šmouh a pruhů, je obzvláště vhodný pro velká okna ve výškách, na která lze špatně dosáhnout (například zimní zahrady nebo prosklené fasády). S ochranou proti znovuušpinění. Bez účinku na povrstvených skleněných plochách.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 6
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 100 x 100 x 215
Vlastnosti
  • Beze šmouh na skleněném povrchu
  • Spolehlivá ochrana proti zašpinění
  • Úspora času až 30%
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
  • Vyrobeno v Německu
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Oblasti použití
  • Velké, těžko dosažitelné skleněné plochy
  • Zimní zahrady