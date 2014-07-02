Prodloužení pracovního nástavce

Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.

Prodloužení pracovního nástavce k zvýšení dosahu o 0,4 m. K pohodlnému a efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.

Charakteristické znaky a výhody
Prodloužení pracovního nástavce o 0,4 m
  • Pro čištění těžko přístupných míst (hlavně ve výškách)
Kompaktní design
  • Rozšíření akčního rádiusu, vyšší flexibilita
  • Snadné zacházení.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 446 x 45 x 45

Videa

Oblasti použití
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
Náhradní díly Prodloužení pracovního nástavce

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.