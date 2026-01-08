Forlænger sugeslange 3,5m WD

Den 3,5 m lange sugeslangeforlængelse øger driftsradius og bevægelsesfrihed og letter dermed arbejdet, især ved rengøring af trapper eller til rengøring af det indvendige i en bil. Denne praktiske sugeslangeforlængelse er velegnet til alle Kärcher multifunktionelle støvsugere fra Home & Garden-serien.

Funktioner og fordele
Udvider arbejdsradius og forbedre bevægelsesfriheden (f.eks. ved indvendig rengøring af bilen)
Specifikationer

Teknisk data

Standardbredde (mm) 35
Farve sort
Vægt (kg) 0,9
Vægt inkl. emballage (kg) 1,1
Mål (L x B x H) (mm) 3600 x 55 x 64
Anvendelsesområder
  • Køretøjsinteriør
  • Renovering
  • Værksted
  • Hobbyrum
  • Kælder
  • Garage
  • Områder rundt om hjemmet og haven.
  • Entré
  • Trapper