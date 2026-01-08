Den 3,5 m lange sugeslangeforlængelse øger driftsradius og bevægelsesfrihed og letter dermed arbejdet, især ved rengøring af trapper eller til rengøring af det indvendige i en bil. Denne praktiske sugeslangeforlængelse er velegnet til alle Kärcher multifunktionelle støvsugere fra Home & Garden-serien.