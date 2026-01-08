Forlænger sugeslange 3,5m WD
Den 3,5 m lange sugeslangeforlængelse er velegnet til alle Kärcher multifunktionelle støvsugere fra Home & Garden-serien og sikrer en større driftsradius og større bevægelsesfrihed.
Den 3,5 m lange sugeslangeforlængelse øger driftsradius og bevægelsesfrihed og letter dermed arbejdet, især ved rengøring af trapper eller til rengøring af det indvendige i en bil. Denne praktiske sugeslangeforlængelse er velegnet til alle Kärcher multifunktionelle støvsugere fra Home & Garden-serien.
Funktioner og fordele
Udvider arbejdsradius og forbedre bevægelsesfriheden (f.eks. ved indvendig rengøring af bilen)
Specifikationer
Teknisk data
|Standardbredde (mm)
|35
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|3600 x 55 x 64
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Køretøjsinteriør
- Renovering
- Værksted
- Hobbyrum
- Kælder
- Garage
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Entré
- Trapper