Stænkskærm

Transparant stænkskærm der beskytter brugeren og omgivelserne mod beskidt sprøjtevand ved rengøring. Passer til K 2 - K 7 højtryksrensere.

Perfekt til rengøring af hjørner og kanter: Stænkskærmen – specielt designet til K 2 - K 7 Kärcher højtryksrensere – beskytter effektivt brugeren og det omkringliggende område mod sprøjtevand. Det gennemsigtige design sikrer frit udsyn til det område, der skal rengøres. Naturligvis er tilbehørsdelen kompatibel med alle nye Vario Power-sprøjtelanser og multidyser samt de nye roterende dyser. (Ikke egnet til MP 4 og MP 180 multi power jet 5-i-1)

Funktioner og fordele
Stænkbeskyttelse
  • Beskytter mod opsprøjt af beskidt vand - især ved rengøring af kanter og hjørner.
Transparent design
  • Bedre rengøringsresultat fordi man kan se hvad man laver
Adaptere inkluderet
  • Compatible med nye Vario Power lanser, Multi-Jet lanser og Dirt Balster dyser.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,3
Vægt inkl. emballage (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 220 x 188 x 237

Ikke velegnet til MP 145 og MP 180 Multi-Power dyse 5-i-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0)

Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Trapper
  • Områder rundt om hjemmet og haven.
