Puhastustablett CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Tablet, 16Tablets
Puhastustablett CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Tablet on tabletikujuline puhastusvahend pesuritele. Kapseldustehnoloogiaga tablett on pakendatud praktilisse, vees lahustuvasse alumiiniumpakendisse. Aeganõudev loputus ei ole enam vajalik.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (Tablets)
|16
|Pakendamisüksus (tk.)
|20
|pH
|8,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|72 x 61 x 141
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Autode ettevalmistus
- Tekstiilpinnad