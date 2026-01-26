Puhastustablett CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Tablet, 16Tablets

Puhastustablett CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Tablet on tabletikujuline puhastusvahend pesuritele. Kapseldustehnoloogiaga tablett on pakendatud praktilisse, vees lahustuvasse alumiiniumpakendisse. Aeganõudev loputus ei ole enam vajalik.