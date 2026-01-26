Višenamjensko sredstvo za čišćenje poda RM 536, 500ml
Za sve tvrde podove: sredstvo za temeljito čišćenje poda Universal RM 536. Uklanja tragove hodanja i ne ostavlja tragove. Sa zaštitom od vlage protiv bubrenja poda i mirisom limuna.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (ml)
|500
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|65 x 65 x 210
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Podovi od pluta
- Kamene površine
- Drveni podovi
- Vinil