Spojka crijeva Premium-Universal s funkcijom Aqua Stop
Metalna spojka crijeva Premium-Universal. S funkcijom Aqua Stop, pričvršćenjem crijeva od nehrđajućeg aluminija i utorima za držanje od meke plastike. Kompatibilno sa svim klik-sustavima.
Jednostavno spajanje, odvajanje i popravak – uz pomoć kvalitetne Kärcher spojke crijeva Premium-Universal s funkcijom Aqua Stop. Od nehrđajućeg aluminija i utorima za držanje od meke plastike za posebno komforno rukovanje. Fleksibilni utični sustav znatno pojednostavljuje navodnjavanje malih i velikih vrtova i površina. Jer funkcionalni priključci slavina i spojke crijeva čine osnovu svakog dobrog sustava za navodnjavanje. Spojka crijeva Premium-Universal s funkcijomkompatibilna s tri najčešća promjera crijeva i svim dostupnim klik-sustavima.
Značajke i prednosti
Utori za držanje od meke plastike
- Za jednostavno rukovanje.
Pričvršćenje crijeva od aluminija otpornog na koroziju
- Zajamčena robusnost
Aqua Stop
- Odvajanje bez prskanja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|70 x 33 x 40
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Kuhinjski vrt
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema