Jednostavno spajanje, odvajanje i popravak – uz pomoć kvalitetne Kärcher spojke crijeva Premium-Universal s funkcijom Aqua Stop. Od nehrđajućeg aluminija i utorima za držanje od meke plastike za posebno komforno rukovanje. Fleksibilni utični sustav znatno pojednostavljuje navodnjavanje malih i velikih vrtova i površina. Jer funkcionalni priključci slavina i spojke crijeva čine osnovu svakog dobrog sustava za navodnjavanje. Spojka crijeva Premium-Universal s funkcijomkompatibilna s tri najčešća promjera crijeva i svim dostupnim klik-sustavima.