Navodnjavanje se pomoću eco!ogic funkcije može odgoditi za 1 – 7 dana. Na taj se način voda može dodatno štedjeti te stvaranje korijenja biljaka stimulirati.

Ako postavka stoji na [ -d ], funkcija je isključena te navodnjavanje započinje čim izmjerena vlaga u tlu padne ispod praga namještenog za aktiviranje.

Ako se funkcija aktivira, navodnjavanje se pomiče za namješteno vrijeme.

Primjer za odgodu od dva dana:

Pretpostavimo da bi u slučaju pada ispod vrijednosti vlažnosti namješteno navodnjavanje započelo u ponedjeljak u 8.00 sati. Ako do tada nije padala kiša i ako je namještena odgoda od 2 dana, tada navodnjavanje prema tome započinje tek u srijedu u 8.00 sati. Ako je pak u međuvremenu padala kiša i ako je tlo dovoljno vlažno, tada bi navodnjavanje u slučaju padanja ispod vrijednosti vlažnosti započelo tek ponovno u sljedećem vremenu koje je namješteno. Ovo se vrijeme zbog namještene odgode ponovno pomiče za 2 dana.