SensoTimer ST 6 eco!ogic
Inteligentno računalo za navodnjavanje SensoTimer ST6 eco!ogic prilagođava se količini vode koju biljke trebaju i navodnjava uz pomoć bežičnog senzora.
SensoTimer ST6 eco!ogic navodnjava prema potrebi i usmjerava vlagu. Senzor koji se nalazi u opsegu isporuke mjeri vlažnost tla i izmjerenu vrijednost bežičnim putem šalje SensoTimer-u. Željenu vrijednost vlage moguće je namjestiti u 5 stupnjeva. Ako odabrana vrijednost nije dostignuta, navodnjavanje automatski započinje u sljedećem zadanom trenutku. Demontažni element za rukovanje i 5 tipki omogućuju vrlo jednostavno programiranje. Moguće je namjestiti do dva termina navodnjavanja dnevno (maks. trajanje navodnjavanja: 90 min). Zahvaljujući funkciji eco!ogic navodnjavanje je moguće dodatno odgoditi za 1 do 7 dana. U svakom je trenutku moguće manualno navodnjavanje. Pritiskom na gumb programiranje navodnjavanja moguće je prekinuti na 24 sata. SensoTimer ST6 eco!ogic je kompatibilan sa svim poznatim klik-sustavima. U opsegu isporuke nalaze se i priključak za slavinu i predfiltar, a potrebna baterija od 9 V nije u opsegu isporuke.
Značajke i prednosti
Zalijevanje biljaka upravljanjem vlagomUčinkovito zalijevanje biljaka, koje štedi vodu, sukladno potrebama biljaka
Individualno programiranjeZalijevanje sukladno potrebama biljaka.
Automatsko uključenje i isključenjeCiljano zalijevanje.
Odvojivi zaslon
- Komforno programiranje.
Tipka za 24-satno isključivanje zalijevanja
- Prekid zalijevanja na 24 sata.
Moguće manualno zalijevanje
- Kratkotrajno uzimanje vode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|G3/4 + G1
|Maks. tlak (bar)
|10
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|96 x 137 x 153
Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.
Opseg isporuke
- Senzor vlage: 1 Komad(a)
- Baterije uključene u opseg isporuke: ne
Oprema
- programibilni izlaz vode: 1 Komad(a)
- Potrebne baterije
- Broj baterija: 2 x 9 V Block
- Zalijevanje vrta