Uzemljeni šiljak

Uzemljeni šiljak služi za polaganje i fiksiranje Kärcher Rain System® crijeva i crijeva za kapanje. Integrirani gumeni prsten na ušici osigurava optimalno držanje.

Uzemljeni šiljak je dio sustava Kärcher Rain System®. On pouzdano fiksira Kärcher Rain System® crijevo i crijevo za kapanje na željenom mjestu te stvara potrebni razmak od tla. Uzemljeni šiljak dužine 17 cm ima pomagalo za označavanje za komforno određivanje optimalne dubine ubadanja. Gumeni prsten na ušici jamči sigurno fiksiranje crijeva. Kärcher Rain System® objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja. Maksimalno učinkoviti sustav navodnjavanja Kärcher Rain System® radi s tlakom do 4 bara i ima crijevo promjera 1/2" s obujmicama za kapanje i obujmicama za raspršivanje. "Kärcher Rain System®" moguće je individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.

Značajke i prednosti
Zašiljeni uzemljeni šiljak
  • Lako se stavlja u zemlju
Gumeni prsten za fiksiranje
  • Kärcher Rain System® crijevo i crijevo za kapanje mogu se optimalno fiksirati
Robusna konstrukcija
  • Posebno stabilan uzemljeni šiljak
Pomagalo za označavanje
  • Određivanje optimalne dubine ubadanja
Ergonomski dizajn
  • Jednostavno rukovanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 24 x 25 x 169

Opseg isporuke

  • Uzemljeni šiljci: 5 Komad(a)
Videos
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
Pribor
