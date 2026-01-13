Uzemljeni šiljak je dio sustava Kärcher Rain System®. On pouzdano fiksira Kärcher Rain System® crijevo i crijevo za kapanje na željenom mjestu te stvara potrebni razmak od tla. Uzemljeni šiljak dužine 17 cm ima pomagalo za označavanje za komforno određivanje optimalne dubine ubadanja. Gumeni prsten na ušici jamči sigurno fiksiranje crijeva. Kärcher Rain System® objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja. Maksimalno učinkoviti sustav navodnjavanja Kärcher Rain System® radi s tlakom do 4 bara i ima crijevo promjera 1/2" s obujmicama za kapanje i obujmicama za raspršivanje. "Kärcher Rain System®" moguće je individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.