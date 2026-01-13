Krajnji element je dio sustava Kärcher Rain System®. On zatvara Kärcher Rain System® crijevo odnosno crijevo za kapanje i tako omogućuje individualnu i fleksibilnu prilagodbu sustava određenoj situaciji u vrtu. Položena ili skraćena crijeva moguće je zatvoriti na bilo kojem mjestu. Crijevo se montira bez alata pa je montaža posebno jednostavna. U tu se svrhu crijevo jednostavno navuče na krajnji element i fiksira uz pomoć zatvorene matice. Kärcher Rain System® objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja. Sustav radi s tlakom do 4 bara i ima PVC crijevo promjera 1/2" s obujmicama za kapanje i raspršivanje. Kärcher Rain System® može se individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za štedljivo upravljanje navodnjavanjem u skladu s potrebama.