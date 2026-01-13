Krajnji element
Uz pomoć krajnjeg elementa moguće je sigurno zatvoriti Kärcher Rain System® crijeva i crijeva za kapanje. Montira se bez alata na kraj odgovarajućeg crijeva.
Krajnji element je dio sustava Kärcher Rain System®. On zatvara Kärcher Rain System® crijevo odnosno crijevo za kapanje i tako omogućuje individualnu i fleksibilnu prilagodbu sustava određenoj situaciji u vrtu. Položena ili skraćena crijeva moguće je zatvoriti na bilo kojem mjestu. Crijevo se montira bez alata pa je montaža posebno jednostavna. U tu se svrhu crijevo jednostavno navuče na krajnji element i fiksira uz pomoć zatvorene matice. Kärcher Rain System® objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja. Sustav radi s tlakom do 4 bara i ima PVC crijevo promjera 1/2" s obujmicama za kapanje i raspršivanje. Kärcher Rain System® može se individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za štedljivo upravljanje navodnjavanjem u skladu s potrebama.
Značajke i prednosti
Krajnji element
- Sigurno zatvaranje Kärcher Rain System® crijeva odnosno crijeva za kapanje.
Ergonomski dizajn
- Jednostavno rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|4
|Boja
|Crna
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|64 x 26 x 26
Opseg isporuke
- Krajnji elementi, veliki: 2 Komad(a)
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Gredica s cvijećem, gredica s povrćem