Krajnji element

Uz pomoć krajnjeg elementa moguće je sigurno zatvoriti Kärcher Rain System® crijeva i crijeva za kapanje. Montira se bez alata na kraj odgovarajućeg crijeva.

Krajnji element je dio sustava Kärcher Rain System®. On zatvara Kärcher Rain System® crijevo odnosno crijevo za kapanje i tako omogućuje individualnu i fleksibilnu prilagodbu sustava određenoj situaciji u vrtu. Položena ili skraćena crijeva moguće je zatvoriti na bilo kojem mjestu. Crijevo se montira bez alata pa je montaža posebno jednostavna. U tu se svrhu crijevo jednostavno navuče na krajnji element i fiksira uz pomoć zatvorene matice. Kärcher Rain System® objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja. Sustav radi s tlakom do 4 bara i ima PVC crijevo promjera 1/2" s obujmicama za kapanje i raspršivanje. Kärcher Rain System® može se individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za štedljivo upravljanje navodnjavanjem u skladu s potrebama.

Značajke i prednosti
Krajnji element
  • Sigurno zatvaranje Kärcher Rain System® crijeva odnosno crijeva za kapanje.
Ergonomski dizajn
  • Jednostavno rukovanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. tlak (bar) 4
Boja Crna
Dimenzije (d × š × v) (mm) 64 x 26 x 26

Opseg isporuke

  • Krajnji elementi, veliki: 2 Komad(a)
Videos
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
Pribor
