Kärcher Rain System® crijevo je glavni sastavni dio sustava Kärcher Rain System®. Ono distribuira vodu ravnomjerno unutar sustava. Na crijevo je moguće optimalno pričvrstiti manžete za kapanje, brtvljenje i manžete za prskanje. Crijevo je po potrebi moguće skratiti, pomoću I-elemenata produžiti ili pomoću T-elemenata razgranati. Na kraju crijeva moguće je priključiti npr. crijevo za kapanje. Dužina crijeva iznosi 10 m. Tkana armatura, otporna na visoki tlak, ne sadrži ftalate, kadmij, barij ni olovo - stoga je potpuno nedvojbeno po pitanju zdravlja. Vanjski sloj, otporan na UV zrake i vremenske utjecaje, štiti materijal, a međusloj koji ne propušta svjetlost sprječava stvaranje algi u crijevu. Crijevo se montira bez alata pa je montaža sasvim jednostavna. Kärcher Rain System® objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja, radi s tlakom do 4 bara te ima crijevo promjera 1/2" s manžetama za kapanje i raspršivanje. Kärcher Rain System® moguće je individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.