Kärcher Rain System® crijevo
Kärcher Rain System® crijevo opskrbljuje Kärcher Rain System® vodom. Različite komponente distribucije, koje je moguće regulirati, mogu se priključiti izravno na crijevo.
Kärcher Rain System® crijevo je glavni sastavni dio sustava Kärcher Rain System®. Ono distribuira vodu ravnomjerno unutar sustava. Na crijevo je moguće optimalno pričvrstiti manžete za kapanje, brtvljenje i manžete za prskanje. Crijevo je po potrebi moguće skratiti, pomoću I-elemenata produžiti ili pomoću T-elemenata razgranati. Na kraju crijeva moguće je priključiti npr. crijevo za kapanje. Dužina crijeva iznosi 10 m. Tkana armatura, otporna na visoki tlak, ne sadrži ftalate, kadmij, barij ni olovo - stoga je potpuno nedvojbeno po pitanju zdravlja. Vanjski sloj, otporan na UV zrake i vremenske utjecaje, štiti materijal, a međusloj koji ne propušta svjetlost sprječava stvaranje algi u crijevu. Crijevo se montira bez alata pa je montaža sasvim jednostavna. Kärcher Rain System® objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja, radi s tlakom do 4 bara te ima crijevo promjera 1/2" s manžetama za kapanje i raspršivanje. Kärcher Rain System® moguće je individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.
Značajke i prednosti
Crijevo za opskrbu sustava Kärcher Rain System®
- Obujmice za kapanje, brtveće obujmice i obujmice za prskanje mogu se na to savršeno pričvrstiti.
Kvalitetno vrtno crijevo
- Ekološki prihvatljivo i nije štetno za zdravlje.
Ne sadrži kadmij, barij ni olovo
6 godina jamstva
- Dugovječnost.
Velika temperaturna postojanost od -20 do 65° C
- Zajamčena robusnost.
Međusloj koji ne propušta svjetlost
- Sprječavanje stvaranja algi u crijevu.
Praktično vrtno crijevo s tkanom armaturom otpornom na visoki tlak
- Za jednostavno rukovanje.
- Zajamčena robusnost i dugovječnost.
Praktično vrtno crijevo s tkanom armaturom otpornom na visoki tlak
Kvalitetno troslojno vrtno crijevo
- Iznimno fleksibilno polaganje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer
|1/2″
|Dužina crijeva (m)
|10
|Maks. tlak (bar)
|4
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|1,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|262 x 258 x 70
- Zalijevanje vrta
- Gredica s cvijećem, gredica s povrćem