Obujmice za kapanje omogućuju neposredno navodnjavanje biljaka te čine dio inovativnog sustava "Kärcher Rain System®". Moguće ih je postaviti na bilo koje mjesto Kärcher Rain System® crijeva. Montaža se izvodi brzo, jednostavno i bez alata. U tu je svrhu potrebno otvoriti obujmicu za kapanje, crijevo za navodnjavanje uz pomoć integrirane igle zabosti na željeno mjesto i obujmicu fiksirati zatvaranjem. Gotovo. Zahvaljujući okretnoj glavi moguće je namjestiti količinu vode od 0 - 10 l/h ovisno o potrebi i tako izbjeći nepotrebno trošenje vode. Maksimalno učinkoviti sustav navodnjavanja "Kärcher Rain System®" radi s tlakom do 4 bara, ima crijevo promjera 1/2" s obujmicama za kapanje i obujmicama za raspršivanje te objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja. "Kärcher Rain System®" moguće je individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.