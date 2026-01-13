Obujmica za kapanje
Obujmice za kapanje s mit integriranom iglom mogu se postaviti na bilo koje mjesto Kärcher Rain System® crijeva. Kapalo s mogućnošću regulacije omogućuje izravno navodnjavanje biljaka.
Obujmice za kapanje omogućuju neposredno navodnjavanje biljaka te čine dio inovativnog sustava "Kärcher Rain System®". Moguće ih je postaviti na bilo koje mjesto Kärcher Rain System® crijeva. Montaža se izvodi brzo, jednostavno i bez alata. U tu je svrhu potrebno otvoriti obujmicu za kapanje, crijevo za navodnjavanje uz pomoć integrirane igle zabosti na željeno mjesto i obujmicu fiksirati zatvaranjem. Gotovo. Zahvaljujući okretnoj glavi moguće je namjestiti količinu vode od 0 - 10 l/h ovisno o potrebi i tako izbjeći nepotrebno trošenje vode. Maksimalno učinkoviti sustav navodnjavanja "Kärcher Rain System®" radi s tlakom do 4 bara, ima crijevo promjera 1/2" s obujmicama za kapanje i obujmicama za raspršivanje te objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja. "Kärcher Rain System®" moguće je individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.
Značajke i prednosti
Mogućnost regulacije količine vode
- Ciljano navodnjavanje biljaka prilagođeno potrebama
Integrirana igla u obujmici
- Montaža bez alata.
Pričvršćenje na Kärcher Rain System® crijevo
- Fleksibilno postavljanje na točno određeno mjesto
Obujmica s mogućnošću ponovnog zatvaranja
- Obujmica se može fleksibilno postaviti i po potrebi skinuti
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|4
|Kapacitet kod 4 bara (l/h)
|10
|Boja
|Crna
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|15 x 24 x 40
Opseg isporuke
- Obujmice za kapanje: 5 Komad(a)
Oprema
- Mogućnost regulacije količine vode
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Gredica s cvijećem, gredica s povrćem