Filtar za čestice

Filtar za čestice pouzdano štiti Kärcher Rain System® od čestica nečistoće. Filtarski umetak moguće je praktično i jednostavno izvaditi i očistiti.

Filtar za čestice štiti Kärcher Rain System® od čestica nečistoće. Filtar se postavlja na kraju dovodnog crijeva na prijelazu ka sustavu Kärcher Rain System®. Filtarski umetak moguće je u bilo koje doba jednostavno skinuti i očistiti. Na ulaznoj strani nalazi se priključak za slavinu, koji je kompatibilan sa svim poznatim klik-sustavima. Izlaznu stranu čini priključak za Kärcher Rain System® crijevo ili crijevo za kapanje. Crijeva se jednostavno izravno nataknu i fiksiraju bez alata uz pomoć zatvorene matice. Učinkoviti sustav navodnjavanja Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja. Sustav radi s tlakom do 4 bara, može se individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.

Značajke i prednosti
Integrirani filtar
  • Štiti Kärcher Rain System® od čestica nečistoće.
Filtarski umetak koji se vadi
  • Filtar se jednostavno čisti.
Ergonomski dizajn
  • Jednostavno rukovanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj G3/4
Maks. tlak (bar) 4
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 179 x 47 x 47

Opseg isporuke

  • G3/4 priključak za slavinu

Oprema

  • Priključak za Kärcher Rain System® crijevo
Videos
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
Pribor
