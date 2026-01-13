Filtar za čestice štiti Kärcher Rain System® od čestica nečistoće. Filtar se postavlja na kraju dovodnog crijeva na prijelazu ka sustavu Kärcher Rain System®. Filtarski umetak moguće je u bilo koje doba jednostavno skinuti i očistiti. Na ulaznoj strani nalazi se priključak za slavinu, koji je kompatibilan sa svim poznatim klik-sustavima. Izlaznu stranu čini priključak za Kärcher Rain System® crijevo ili crijevo za kapanje. Crijeva se jednostavno izravno nataknu i fiksiraju bez alata uz pomoć zatvorene matice. Učinkoviti sustav navodnjavanja Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja. Sustav radi s tlakom do 4 bara, može se individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.