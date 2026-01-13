Filtar za čestice
Filtar za čestice pouzdano štiti Kärcher Rain System® od čestica nečistoće. Filtarski umetak moguće je praktično i jednostavno izvaditi i očistiti.
Filtar za čestice štiti Kärcher Rain System® od čestica nečistoće. Filtar se postavlja na kraju dovodnog crijeva na prijelazu ka sustavu Kärcher Rain System®. Filtarski umetak moguće je u bilo koje doba jednostavno skinuti i očistiti. Na ulaznoj strani nalazi se priključak za slavinu, koji je kompatibilan sa svim poznatim klik-sustavima. Izlaznu stranu čini priključak za Kärcher Rain System® crijevo ili crijevo za kapanje. Crijeva se jednostavno izravno nataknu i fiksiraju bez alata uz pomoć zatvorene matice. Učinkoviti sustav navodnjavanja Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja. Sustav radi s tlakom do 4 bara, može se individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.
Značajke i prednosti
Integrirani filtar
- Štiti Kärcher Rain System® od čestica nečistoće.
Filtarski umetak koji se vadi
- Filtar se jednostavno čisti.
Ergonomski dizajn
- Jednostavno rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|G3/4
|Maks. tlak (bar)
|4
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|179 x 47 x 47
Opseg isporuke
- G3/4 priključak za slavinu
Oprema
- Priključak za Kärcher Rain System® crijevo
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Gredica s cvijećem, gredica s povrćem