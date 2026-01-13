Brtveće obujmice su dio sustava "Kärcher Rain System®". Okretom ruke moguće ih je postaviti bilo gdje na Kärcher Rain System® crijevo te će pouzdano zabrtviti rupice obujmica koje više nisu potrebne. To omogućuje gumirana površina i integrirana iglica na unutarnjoj strani. Montaža se izvodi brzo, jednostavno i bez alata. U tu se svrhu igla utakne u rupicu koju se želi zatvoriti te se obujmica zatvori. Na taj je način crijevo sigurno zabrtvljeno i može se dalje koristiti bez nepotrebnog rasipanja vode. Maksimalno učinkoviti sustav navodnjavanja Kärcher Rain System® radi s tlakom do 4 bara, ima crijevo promjera 1/2" s obujmicama za kapanje i obujmicama za raspršivanje te objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja. "Kärcher Rain System®" moguće je individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.