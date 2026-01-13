Brtveća obujmica

Brtveće obujmice moguće je postaviti na bilo koje mjesto Kärcher Rain System® crijeva. Lako se montiraju i pouzdano zatvaraju rupe obujmica koje više nisu potrebne.

Brtveće obujmice su dio sustava "Kärcher Rain System®". Okretom ruke moguće ih je postaviti bilo gdje na Kärcher Rain System® crijevo te će pouzdano zabrtviti rupice obujmica koje više nisu potrebne. To omogućuje gumirana površina i integrirana iglica na unutarnjoj strani. Montaža se izvodi brzo, jednostavno i bez alata. U tu se svrhu igla utakne u rupicu koju se želi zatvoriti te se obujmica zatvori. Na taj je način crijevo sigurno zabrtvljeno i može se dalje koristiti bez nepotrebnog rasipanja vode. Maksimalno učinkoviti sustav navodnjavanja Kärcher Rain System® radi s tlakom do 4 bara, ima crijevo promjera 1/2" s obujmicama za kapanje i obujmicama za raspršivanje te objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja. "Kärcher Rain System®" moguće je individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.

Značajke i prednosti
Obujmica s mogućnošću ponovnog zatvaranja
  • Obujmica se može fleksibilno postaviti i po potrebi skinuti
Pričvršćenje na Kärcher Rain System® crijevo
  • Fleksibilno postavljanje na točno određeno mjesto
Gumirana površina uklj. iglicu na unutarnjoj strani
  • Jednostavno zatvaranje rupica obujmice u crijevu
  • Kärcher Rain System® crijevo može se i dalje učinkovito koristiti
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. tlak (bar) 4
Boja Crna
Dimenzije (d × š × v) (mm) 16 x 23 x 21

Opseg isporuke

  • Brtveće obujmice: 5 Komad(a)
Videos
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
Pribor
