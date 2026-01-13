T-element s regulacijom je dio sustava Kärcher Rain System®. On međusobno spaja tri Kärcher Rain System® crijeva odnosno crijeva za kapanje i omogućuje polaganje dvaju neovisnih vodova crijeva. Tako je ovaj sustav moguće savršeno prilagoditi individualnim potrebama. Na bočnom izlazu postoji mogućnost regulacije količine i tlaka pa je optimalno prikladan npr. za priključenje crijeva za kapanje. Crijevo se montira bez alata pa je montaža posebno jednostavna. U tu se svrhu crijevo jednostavno navuče na T-element i fiksira zatvorenom maticom. Maksimalno učinkoviti sustav navodnjavanja Kärcher Rain System® objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja, radi s tlakom do 4 bara te ima crijevo promjera 1/2" s manžetama za kapanje i raspršivanje. Kärcher Rain System® moguće je individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.