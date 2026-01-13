T - element s regulacijom
T-element s regulacijom spaja 3 Kärcher Rain System® crijeva ili crijeva za kapanje. Bočni izlaz je moguće regulirati, što je optimalno za priključenje crijeva za kapanje.
T-element s regulacijom je dio sustava Kärcher Rain System®. On međusobno spaja tri Kärcher Rain System® crijeva odnosno crijeva za kapanje i omogućuje polaganje dvaju neovisnih vodova crijeva. Tako je ovaj sustav moguće savršeno prilagoditi individualnim potrebama. Na bočnom izlazu postoji mogućnost regulacije količine i tlaka pa je optimalno prikladan npr. za priključenje crijeva za kapanje. Crijevo se montira bez alata pa je montaža posebno jednostavna. U tu se svrhu crijevo jednostavno navuče na T-element i fiksira zatvorenom maticom. Maksimalno učinkoviti sustav navodnjavanja Kärcher Rain System® objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja, radi s tlakom do 4 bara te ima crijevo promjera 1/2" s manžetama za kapanje i raspršivanje. Kärcher Rain System® moguće je individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.
Značajke i prednosti
Bočni izlaz s mogućnošću regulacije
- Ciljano navodnjavanje biljaka prilagođeno potrebama.
- Bočni izlaz idealan je kao priključak za crijevo za kapanje.
T-element s tri priključka
- Za spajanje Kärcher Rain System® crijeva i crijeva za kapanje.
Ergonomski dizajn
- Jednostavno rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|4
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|108 x 102 x 33
Opseg isporuke
- T-elementi s regulacijom: 2 Komad(a)
Oprema
- Mogućnost regulacije količine vode
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Gredica s cvijećem, gredica s povrćem