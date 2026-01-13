Kärcher Rain kutija

Proširiva Kärcher Rain kutija s filtrom, obujmicama za kapanje, priključcima i crijevima idealan je komplet za početnike koji je spreman za priključenje - za učinkovito navodnjavanje vrta.

Kärcher Rain kutija je idealan početak učinkovitog i štedljivog navodnjavanja vrta u skladu s potrebama. Kärcher Rain kutija sadrži G1 priključak za slavinu s reduktorom G3/4 za priključenje na slavinu za vodu, 2 spojke, 1 filtar, Kärcher Rain System® crijevo dužine 15 m (iz dovodnog crijeva i za postavljanje obujmica), crijevo za kapanje dužine 10 m, 4 T-elementa s regulacijom, 4 I-elementa, 10 obujmica za kapanje kao i 5 uzemljenih šiljaka za fiksiranje crijeva. Svi dijelovi se montiraju bez alata. Obujmice za kapanje moguće je po želji postaviti na Kärcher Rain System® crijevo i regulirati (0-10 l/h). Crijevo za kapanje ravnomjerno kaplje po cijeloj dužini te ga je moguće optimalno namjestiti preko regulirajućeg izlaza na T-elementu. Sustav radi s tlakom do 4 bara, može se individualno prilagoditi svakom vrtu i savršeno radi zajedno sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem u skladu s potrebama.

Značajke i prednosti
Kompletni set
  • Kompletan Kärcher Rain System® početni set.
  • Odmah se može početi: U kompletu se nalaze svi dijelovi relevantni za sustav.
Obujmica za kapanje s regulacijom količine vode
  • Ciljano navodnjavanje biljaka prilagođeno potrebama.
Pričvršćenje na Kärcher Rain System® crijevo
  • Fleksibilno postavljanje na točno određeno mjesto.
Obujmica za kapanje s integriranom iglom
  • Montaža bez alata.
Obujmica za kapanje s mogućnošću ponovnog zatvaranja
  • Obujmica se može fleksibilno postaviti i po potrebi skinuti.
Pregledan broj dijelova
  • Nije potrebno zahtjevno planiranje.
Integrirano Kärcher Rain System® crijevo
  • Iznimno fleksibilno polaganje.
T-element s regulacijom količine vode
  • Optimalno namještanje količine vode za crijevo za kapanje.
Mogućnost proširenja
  • Mogućnost jednostavnog proširenja dodatnim Kärcher Rain System® komponentama.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. tlak (bar) 4
Boja Žuta boja
Težina (kg) 2,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 3,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 380 x 289 x 113

Opseg isporuke

  • uklj. filtar
  • T-elementi s regulacijom: 4 Komad(a)
  • I-elementi: 4 Komad(a)
  • Krajnji elementi, veliki: 5 Komad(a)
  • Obujmice za kapanje: 10 Komad(a)
  • Uzemljeni šiljci: 5 Komad(a)
  • Kapajuće crijevo: 10 m
  • Kärcher Rain System® crijevo: 1/2″, 1 x 15 m
  • Spojka: 2 Komad(a)
  • Priključak za slavinu s redukcijskim elementom, G1, G3/4: 1 Komad(a)

Oprema

  • Mogućnost regulacije količine vode
Videos
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
  • Živice
  • Nasadi u redovima
Pribor
