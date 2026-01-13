Kärcher Rain kutija je idealan početak učinkovitog i štedljivog navodnjavanja vrta u skladu s potrebama. Kärcher Rain kutija sadrži G1 priključak za slavinu s reduktorom G3/4 za priključenje na slavinu za vodu, 2 spojke, 1 filtar, Kärcher Rain System® crijevo dužine 15 m (iz dovodnog crijeva i za postavljanje obujmica), crijevo za kapanje dužine 10 m, 4 T-elementa s regulacijom, 4 I-elementa, 10 obujmica za kapanje kao i 5 uzemljenih šiljaka za fiksiranje crijeva. Svi dijelovi se montiraju bez alata. Obujmice za kapanje moguće je po želji postaviti na Kärcher Rain System® crijevo i regulirati (0-10 l/h). Crijevo za kapanje ravnomjerno kaplje po cijeloj dužini te ga je moguće optimalno namjestiti preko regulirajućeg izlaza na T-elementu. Sustav radi s tlakom do 4 bara, može se individualno prilagoditi svakom vrtu i savršeno radi zajedno sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem u skladu s potrebama.