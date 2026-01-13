I - element
I-element spaja dva Kärcher Rain System® crijeva ili crijeva za kapanje. Uz pomoć I-elementa moguće je priključiti npr. crijevo za kapanje na Kärcher Rain System® crijevo.
I-element je dio sustava Kärcher Rain System®. On međusobno spaja dva Kärcher Rain System® crijeva ili crijeva za kapanje i omogućuje individualnu prilagodbu sukladno potrebama. I-element je idealan za priključenje crijeva za kapanje na kraj Kärcher Rain System® crijeva ili za međusobno spajanje dvaju Kärcher Rain System® crijeva. Crijevo se montira bez alata pa je montaža posebno jednostavna. U tu se svrhu crijevo jednostavno navuče na I-element i fiksira zatvorenom maticom. Kärcher Rain System® objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja. Visoko učinkoviti sustav navodnjavanja radi s tlakom do 4 bara, ima crijevo promjera 1/2" s manžetama za kapanje i raspršivanjemože se individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.
Značajke i prednosti
I-element s dva priključka
- Za spajanje Kärcher Rain System® crijeva i crijeva za kapanje.
Ergonomski dizajn
- Jednostavno rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|4
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|101 x 26 x 26
Opseg isporuke
- I-elementi: 2 Komad(a)
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Gredica s cvijećem, gredica s povrćem