I-element je dio sustava Kärcher Rain System®. On međusobno spaja dva Kärcher Rain System® crijeva ili crijeva za kapanje i omogućuje individualnu prilagodbu sukladno potrebama. I-element je idealan za priključenje crijeva za kapanje na kraj Kärcher Rain System® crijeva ili za međusobno spajanje dvaju Kärcher Rain System® crijeva. Crijevo se montira bez alata pa je montaža posebno jednostavna. U tu se svrhu crijevo jednostavno navuče na I-element i fiksira zatvorenom maticom. Kärcher Rain System® objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja. Visoko učinkoviti sustav navodnjavanja radi s tlakom do 4 bara, ima crijevo promjera 1/2" s manžetama za kapanje i raspršivanjemože se individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.