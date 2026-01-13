Komplet crijeva za kapanje
Komplet crijeva za kapanje spreman za priključenje (uklj. filtar i završni element) zbog ravnomjernog istjecanja vode posebice je prikladan za učinkovito navodnjavanje živica i grmova.
Komplet crijeva za kapanje je komplet spreman za priključenje, a uključuje filtar za čestice, crijevo za kapanje dužine 20 m i završni element. Voda ravnomjerno kaplje iz crijeva po cijeloj dužini. Živice i grmovi se tako optimalno opskrbljuju vodom jer voda dotječe upravo tamo gdje je potrebna. Crijevo je moguće skratiti ovisno o potrebi i sigurno zatvoriti uz pomoć završnog elementa. Dvoslojno crijevo ne sadrži ftalate, kadmij, barij ni olovo - stoga je potpuno nedvojbeno po pitanju zdravlja. Idealno je da crijevo radi s maks. 2 bara. Filtar za čestice štiti crijevo za kapanje od čestica nečistoće. Filtarski umetak se može izvaditi i očistiti. Na ulaznoj strani nalazi se priključak za slavinu, koji je kompatibilan sa svim poznatim klik-sustavima. Učinkoviti sustav navodnjavanja Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja. On radi s tlakom do 4 bara te se može individualno prilagoditi gotovo svakom vrtu.
Značajke i prednosti
Crijevo za kapanje za Kärcher Rain System®
- Izravno navodnjavanje biljaka.
Uklj. krajnji element i filtar
- Komplet spreman za priključenje.
- Mogućnost kombiniranja sa svim poznatim klik-sustavima
Mogućnost produženja do 50 m
- Ravnomjerna distribucija po cijeloj dužini crijeva.
Kvalitetno vrtno crijevo
- Zdravstveno nedvojbeno i ekološki.
Ne sadrži kadmij, barij ni olovo
Otporno na zimske uvjete
- Crijevo može također i zimi ostati vani.
Optimalni tlak za crijevo za kapanje: 2 bara
Može se zakopati
- Crijevo za kapanje može se zakopati u sloj rahle zemlje do dubine od 5 cm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer
|1/2″
|Dužina crijeva (m)
|20
|Priključni navoj
|G3/4
|Maks. tlak (bar)
|4
|Kapacitet kod 4 bara (l/h)
|500
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|1,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|223 x 385 x 28
Opseg isporuke
- Krajnji elementi, veliki: 1 Komad(a)
- Kapajuće crijevo: 20 m
- Filtar za čestice: 1 Komad(a)
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Živice
- Nasadi u redovima