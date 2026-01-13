Komplet crijeva za kapanje

Komplet crijeva za kapanje spreman za priključenje (uklj. filtar i završni element) zbog ravnomjernog istjecanja vode posebice je prikladan za učinkovito navodnjavanje živica i grmova.

Komplet crijeva za kapanje je komplet spreman za priključenje, a uključuje filtar za čestice, crijevo za kapanje dužine 20 m i završni element. Voda ravnomjerno kaplje iz crijeva po cijeloj dužini. Živice i grmovi se tako optimalno opskrbljuju vodom jer voda dotječe upravo tamo gdje je potrebna. Crijevo je moguće skratiti ovisno o potrebi i sigurno zatvoriti uz pomoć završnog elementa. Dvoslojno crijevo ne sadrži ftalate, kadmij, barij ni olovo - stoga je potpuno nedvojbeno po pitanju zdravlja. Idealno je da crijevo radi s maks. 2 bara. Filtar za čestice štiti crijevo za kapanje od čestica nečistoće. Filtarski umetak se može izvaditi i očistiti. Na ulaznoj strani nalazi se priključak za slavinu, koji je kompatibilan sa svim poznatim klik-sustavima. Učinkoviti sustav navodnjavanja Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja. On radi s tlakom do 4 bara te se može individualno prilagoditi gotovo svakom vrtu.

Značajke i prednosti
Crijevo za kapanje za Kärcher Rain System®
  • Izravno navodnjavanje biljaka.
Uklj. krajnji element i filtar
  • Komplet spreman za priključenje.
  • Mogućnost kombiniranja sa svim poznatim klik-sustavima
Mogućnost produženja do 50 m
  • Ravnomjerna distribucija po cijeloj dužini crijeva.
Kvalitetno vrtno crijevo
  • Zdravstveno nedvojbeno i ekološki.
Ne sadrži kadmij, barij ni olovo
  • Zdravstveno nedvojbeno i ekološki.
Otporno na zimske uvjete
  • Crijevo može također i zimi ostati vani.
Optimalni tlak za crijevo za kapanje: 2 bara
  • Ravnomjerna distribucija po cijeloj dužini crijeva.
Može se zakopati
  • Crijevo za kapanje može se zakopati u sloj rahle zemlje do dubine od 5 cm.
Specifikacije

Tehnički podaci

Promjer 1/2″
Dužina crijeva (m) 20
Priključni navoj G3/4
Maks. tlak (bar) 4
Kapacitet kod 4 bara (l/h) 500
Boja Crna
Težina (kg) 1,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 223 x 385 x 28

Opseg isporuke

  • Krajnji elementi, veliki: 1 Komad(a)
  • Kapajuće crijevo: 20 m
  • Filtar za čestice: 1 Komad(a)
Videos
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Živice
  • Nasadi u redovima
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH