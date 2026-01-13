Komplet crijeva za kapanje je komplet spreman za priključenje, a uključuje filtar za čestice, crijevo za kapanje dužine 20 m i završni element. Voda ravnomjerno kaplje iz crijeva po cijeloj dužini. Živice i grmovi se tako optimalno opskrbljuju vodom jer voda dotječe upravo tamo gdje je potrebna. Crijevo je moguće skratiti ovisno o potrebi i sigurno zatvoriti uz pomoć završnog elementa. Dvoslojno crijevo ne sadrži ftalate, kadmij, barij ni olovo - stoga je potpuno nedvojbeno po pitanju zdravlja. Idealno je da crijevo radi s maks. 2 bara. Filtar za čestice štiti crijevo za kapanje od čestica nečistoće. Filtarski umetak se može izvaditi i očistiti. Na ulaznoj strani nalazi se priključak za slavinu, koji je kompatibilan sa svim poznatim klik-sustavima. Učinkoviti sustav navodnjavanja Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja. On radi s tlakom do 4 bara te se može individualno prilagoditi gotovo svakom vrtu.