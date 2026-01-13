Komplet mlaznica je komplet koji dopunjava Kärcher Rain System® i sadrži 5 obujmica za kapanje, 10 brtvećih obujmica i obujmica za raspršivanje (4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) i 5 uzemljenih šiljaka. Obujmice za kapanje i raspršivanje moguće je postaviti bilo gdje na Kärcher Rain System® crijevo. Montaža obujmica izvodi se brzo, jednostavno i bez alata. U tu se svrhu integrirana igla otvorene obujmice jednostavno zabode u crijevo. Obujmica se zatvaranjem sigurno fiksira na crijevo. Količinu vode obujmice za kapanje moguće je namjestiti po želji (0-10 l/h). Zahvaljujući okretnoj glavi obujmice za raspršivanje, usmjerenost kuta prskanja moguće je namjestiti horizontalno i vertikalno. Na mlaznici je moguće regulirati količinu vode od 0 - 55 l/h ovisno o potrebi, što štedi novac i čuva resurse. Nepotrebne rupe na crijevu moguće je ponovo sigurno zatvoriti pomoću brtvećih obujmica. Kärcher Rain System® radi s maks. 4 bara, objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja te se može individualno prilagoditi gotovo svakom vrtu.