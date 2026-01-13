Komplet mlaznica

Komplet mlaznica sadrži različite obujmice za raspršivanje, brtvljenje i kapanje za postavljanje na Kärcher Rain System® po želji i za individualno proširenje učinkovitog sustava navodnj.

Komplet mlaznica je komplet koji dopunjava Kärcher Rain System® i sadrži 5 obujmica za kapanje, 10 brtvećih obujmica i obujmica za raspršivanje (4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) i 5 uzemljenih šiljaka. Obujmice za kapanje i raspršivanje moguće je postaviti bilo gdje na Kärcher Rain System® crijevo. Montaža obujmica izvodi se brzo, jednostavno i bez alata. U tu se svrhu integrirana igla otvorene obujmice jednostavno zabode u crijevo. Obujmica se zatvaranjem sigurno fiksira na crijevo. Količinu vode obujmice za kapanje moguće je namjestiti po želji (0-10 l/h). Zahvaljujući okretnoj glavi obujmice za raspršivanje, usmjerenost kuta prskanja moguće je namjestiti horizontalno i vertikalno. Na mlaznici je moguće regulirati količinu vode od 0 - 55 l/h ovisno o potrebi, što štedi novac i čuva resurse. Nepotrebne rupe na crijevu moguće je ponovo sigurno zatvoriti pomoću brtvećih obujmica. Kärcher Rain System® radi s maks. 4 bara, objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja te se može individualno prilagoditi gotovo svakom vrtu.

Značajke i prednosti
Dodatni komplet za Kärcher Rain System®
  • Proširenje sustava Kärcher Rain System®
Količina vode kod mlaznica za prskanje i obujmica za kapanje može se regulirati
  • Ciljano navodnjavanje biljaka prilagođeno potrebama.
Pričvršćenje na Kärcher Rain System® crijevo
  • Fleksibilno postavljanje na točno određeno mjesto.
Obujmice s integriranim iglama
  • Montaža bez alata.
Usmjeriva glava za prskanje obujmice za raspršivanje
  • Kut prskanja može se praktično i optimalno namjestiti
Obujmice za raspršivanje s različitim glavama za prskanje
  • Različiti kutovi prskanja za ciljano navodnjavanje
Obujmice s mogućnošću ponovnog zatvaranja
  • Obujmica se može fleksibilno postaviti i po potrebi skinuti
Uzemljeni šiljak s pomagalom za označavanje
  • Određivanje optimalne dubine ubadanja
Uzemljeni šiljak s gumenim prstenom za fiksiranje
  • Kärcher Rain System® crijevo i crijevo za kapanje mogu se optimalno fiksirati
Gumirana površina na unutarnjoj strani brtvećih obujmica
  • Sigurno ponovno zatvaranje rupa obujmice u crijevu
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. tlak (bar) 4
Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 15 x 24 x 54

Opseg isporuke

  • Obujmice za kapanje: 5 Komad(a)
  • Brtveće obujmice: 10 Komad(a)
  • Uzemljeni šiljci: 5 Komad(a)
  • Obujmice za raspršivanje 360°: 2 Komad(a)
  • Obujmice za raspršivanje 180°: 4 Komad(a)
  • Obujmice za raspršivanje 90°: 4 Komad(a)

Oprema

  • Mogućnost regulacije količine vode
Videos
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH