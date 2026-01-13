Komplet mlaznica
Komplet mlaznica sadrži različite obujmice za raspršivanje, brtvljenje i kapanje za postavljanje na Kärcher Rain System® po želji i za individualno proširenje učinkovitog sustava navodnj.
Komplet mlaznica je komplet koji dopunjava Kärcher Rain System® i sadrži 5 obujmica za kapanje, 10 brtvećih obujmica i obujmica za raspršivanje (4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) i 5 uzemljenih šiljaka. Obujmice za kapanje i raspršivanje moguće je postaviti bilo gdje na Kärcher Rain System® crijevo. Montaža obujmica izvodi se brzo, jednostavno i bez alata. U tu se svrhu integrirana igla otvorene obujmice jednostavno zabode u crijevo. Obujmica se zatvaranjem sigurno fiksira na crijevo. Količinu vode obujmice za kapanje moguće je namjestiti po želji (0-10 l/h). Zahvaljujući okretnoj glavi obujmice za raspršivanje, usmjerenost kuta prskanja moguće je namjestiti horizontalno i vertikalno. Na mlaznici je moguće regulirati količinu vode od 0 - 55 l/h ovisno o potrebi, što štedi novac i čuva resurse. Nepotrebne rupe na crijevu moguće je ponovo sigurno zatvoriti pomoću brtvećih obujmica. Kärcher Rain System® radi s maks. 4 bara, objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja te se može individualno prilagoditi gotovo svakom vrtu.
Značajke i prednosti
Dodatni komplet za Kärcher Rain System®
- Proširenje sustava Kärcher Rain System®
Količina vode kod mlaznica za prskanje i obujmica za kapanje može se regulirati
- Ciljano navodnjavanje biljaka prilagođeno potrebama.
Pričvršćenje na Kärcher Rain System® crijevo
- Fleksibilno postavljanje na točno određeno mjesto.
Obujmice s integriranim iglama
- Montaža bez alata.
Usmjeriva glava za prskanje obujmice za raspršivanje
- Kut prskanja može se praktično i optimalno namjestiti
Obujmice za raspršivanje s različitim glavama za prskanje
- Različiti kutovi prskanja za ciljano navodnjavanje
Obujmice s mogućnošću ponovnog zatvaranja
- Obujmica se može fleksibilno postaviti i po potrebi skinuti
Uzemljeni šiljak s pomagalom za označavanje
- Određivanje optimalne dubine ubadanja
Uzemljeni šiljak s gumenim prstenom za fiksiranje
- Kärcher Rain System® crijevo i crijevo za kapanje mogu se optimalno fiksirati
Gumirana površina na unutarnjoj strani brtvećih obujmica
- Sigurno ponovno zatvaranje rupa obujmice u crijevu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|4
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|15 x 24 x 54
Opseg isporuke
- Obujmice za kapanje: 5 Komad(a)
- Brtveće obujmice: 10 Komad(a)
- Uzemljeni šiljci: 5 Komad(a)
- Obujmice za raspršivanje 360°: 2 Komad(a)
- Obujmice za raspršivanje 180°: 4 Komad(a)
- Obujmice za raspršivanje 90°: 4 Komad(a)
Oprema
- Mogućnost regulacije količine vode
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke