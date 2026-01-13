Obujmice za raspršivanje su dio sustava Kärcher Rain System®. Moguće ih je postaviti bilo gdje na Kärcher Rain System® crijevo. Montaža se izvodi brzo, jednostavno i bez alata. U tu se svrhu integrirana igla otvorene obujmice za raspršivanje jednostavno zabode u crijevo. Zatvaranjem se obujmica za raspršivanje sigurno fiksira na crijevo. Usmjerenje kuta prskanja moguće je namjestiti horizontalno i vertikalno zahvaljujući okretnoj glavi. na mlaznici je moguće regulirati količinu vode od 0 - 55 l/h ovisno o potrebi, a to štedi resurse. Maksimalno učinkoviti sustav navodnjavanja Kärcher Rain System® radi s tlakom do 4 bara, ima crijevo promjera 1/2" s obujmicama za kapanje i obujmicama za raspršivanje te objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja. "Kärcher Rain System®" moguće je prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.