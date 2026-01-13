Obujmica za raspršivanje
Obujmice za raspršivanje s integriranom iglom mogu se postaviti bilo gdje na Kärcher Rain System® crijevo. Raspršivače s regulacijom (mikro raspršivači) moguće je namjestiti po potrebi.
Obujmice za raspršivanje su dio sustava Kärcher Rain System®. Moguće ih je postaviti bilo gdje na Kärcher Rain System® crijevo. Montaža se izvodi brzo, jednostavno i bez alata. U tu se svrhu integrirana igla otvorene obujmice za raspršivanje jednostavno zabode u crijevo. Zatvaranjem se obujmica za raspršivanje sigurno fiksira na crijevo. Usmjerenje kuta prskanja moguće je namjestiti horizontalno i vertikalno zahvaljujući okretnoj glavi. na mlaznici je moguće regulirati količinu vode od 0 - 55 l/h ovisno o potrebi, a to štedi resurse. Maksimalno učinkoviti sustav navodnjavanja Kärcher Rain System® radi s tlakom do 4 bara, ima crijevo promjera 1/2" s obujmicama za kapanje i obujmicama za raspršivanje te objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja. "Kärcher Rain System®" moguće je prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.
Značajke i prednosti
Pričvršćenje na Kärcher Rain System® crijevo
- Fleksibilno postavljanje na točno određeno mjesto
Mogućnost regulacije količine vode
- Ciljano navodnjavanje biljaka prilagođeno potrebama.
Integrirana igla u obujmici
- Montaža bez alata.
Usmjeriva glava za prskanje
- Jednostavno namještanje kuta prskanja
Različite glave za prskanje
- Različiti kutovi prskanja za ciljano navodnjavanje
Obujmica s mogućnošću ponovnog zatvaranja
- Obujmica se može fleksibilno postaviti i po potrebi skinuti
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|4
|Kapacitet kod 4 bara (l/h)
|55
|Boja
|Žuta boja
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|15 x 24 x 54
Opseg isporuke
- Obujmice za raspršivanje 360°: 1 Komad(a)
- Obujmice za raspršivanje 180°: 2 Komad(a)
- Obujmice za raspršivanje 90°: 2 Komad(a)
Oprema
- Mogućnost regulacije količine vode
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
- Ukrasne biljke