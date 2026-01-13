Obujmica za raspršivanje

Obujmice za raspršivanje s integriranom iglom mogu se postaviti bilo gdje na Kärcher Rain System® crijevo. Raspršivače s regulacijom (mikro raspršivači) moguće je namjestiti po potrebi.

Obujmice za raspršivanje su dio sustava Kärcher Rain System®. Moguće ih je postaviti bilo gdje na Kärcher Rain System® crijevo. Montaža se izvodi brzo, jednostavno i bez alata. U tu se svrhu integrirana igla otvorene obujmice za raspršivanje jednostavno zabode u crijevo. Zatvaranjem se obujmica za raspršivanje sigurno fiksira na crijevo. Usmjerenje kuta prskanja moguće je namjestiti horizontalno i vertikalno zahvaljujući okretnoj glavi. na mlaznici je moguće regulirati količinu vode od 0 - 55 l/h ovisno o potrebi, a to štedi resurse. Maksimalno učinkoviti sustav navodnjavanja Kärcher Rain System® radi s tlakom do 4 bara, ima crijevo promjera 1/2" s obujmicama za kapanje i obujmicama za raspršivanje te objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja. "Kärcher Rain System®" moguće je prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.

Značajke i prednosti
Pričvršćenje na Kärcher Rain System® crijevo
  • Fleksibilno postavljanje na točno određeno mjesto
Mogućnost regulacije količine vode
  • Ciljano navodnjavanje biljaka prilagođeno potrebama.
Integrirana igla u obujmici
  • Montaža bez alata.
Usmjeriva glava za prskanje
  • Jednostavno namještanje kuta prskanja
Različite glave za prskanje
  • Različiti kutovi prskanja za ciljano navodnjavanje
Obujmica s mogućnošću ponovnog zatvaranja
  • Obujmica se može fleksibilno postaviti i po potrebi skinuti
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. tlak (bar) 4
Kapacitet kod 4 bara (l/h) 55
Boja Žuta boja
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 15 x 24 x 54

Opseg isporuke

  • Obujmice za raspršivanje 360°: 1 Komad(a)
  • Obujmice za raspršivanje 180°: 2 Komad(a)
  • Obujmice za raspršivanje 90°: 2 Komad(a)

Oprema

  • Mogućnost regulacije količine vode
Videos
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
  • Ukrasne biljke
Pribor
