Reduktor tlaka s filtrom je dio sustava Kärcher Rain System®. On smanjuje ulazni tlak od maks. 12 bara na izlazni tlak od 4 bara, a postavlja se između dovodnog crijeva i sustava Kärcher Rain System®. Filtar za čestice štiti sustav od čestica nečistoće. Filtarski umetak moguće je jednostavno izvaditi i očistiti. Na ulaznoj strani nalazi se priključak za slavinu, koji je kompatibilan sa svim poznatim klik-sustavima. Izlazna strana je priključak za Kärcher Rain System® crijevo ili crijevo za kapanje. Crijeva se nataknu direktno i fiksiraju bez alata uz pomoć zatvorene matice. Učinkoviti sustav navodnjavanja Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja. Sustav radi s tlakom do 4 bara, može se individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.