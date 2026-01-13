Reduktor tlaka s filtrom

Reduktor tlaka s filtrom smanjuje ulazni tlak od maks. 12 bara na optimalnih 4 bara za Kärcher Rain System®. Filtar štiti Kärcher Rain System® od čestica nečistoće.

Reduktor tlaka s filtrom je dio sustava Kärcher Rain System®. On smanjuje ulazni tlak od maks. 12 bara na izlazni tlak od 4 bara, a postavlja se između dovodnog crijeva i sustava Kärcher Rain System®. Filtar za čestice štiti sustav od čestica nečistoće. Filtarski umetak moguće je jednostavno izvaditi i očistiti. Na ulaznoj strani nalazi se priključak za slavinu, koji je kompatibilan sa svim poznatim klik-sustavima. Izlazna strana je priključak za Kärcher Rain System® crijevo ili crijevo za kapanje. Crijeva se nataknu direktno i fiksiraju bez alata uz pomoć zatvorene matice. Učinkoviti sustav navodnjavanja Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja. Sustav radi s tlakom do 4 bara, može se individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.

Značajke i prednosti
Integrirani filtar
  • Štiti Kärcher Rain System® od čestica nečistoće.
Integrirani reduktor tlaka
  • Smanjuje ulazni tlak od maks. 12 bara na izlazni tlak od 4 bara.
Filtarski umetak koji se vadi
  • Filtar se jednostavno čisti.
Ergonomski dizajn
  • Jednostavno rukovanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj G3/4
Maks. tlak (bar) 12
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 250 x 470 x 470

Opseg isporuke

  • G3/4 priključak za slavinu
  • uklj. filtar

Oprema

  • Priključak za Kärcher Rain System® crijevo
Videos
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH