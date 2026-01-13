Reduktor tlaka s filtrom
Reduktor tlaka s filtrom smanjuje ulazni tlak od maks. 12 bara na optimalnih 4 bara za Kärcher Rain System®. Filtar štiti Kärcher Rain System® od čestica nečistoće.
Reduktor tlaka s filtrom je dio sustava Kärcher Rain System®. On smanjuje ulazni tlak od maks. 12 bara na izlazni tlak od 4 bara, a postavlja se između dovodnog crijeva i sustava Kärcher Rain System®. Filtar za čestice štiti sustav od čestica nečistoće. Filtarski umetak moguće je jednostavno izvaditi i očistiti. Na ulaznoj strani nalazi se priključak za slavinu, koji je kompatibilan sa svim poznatim klik-sustavima. Izlazna strana je priključak za Kärcher Rain System® crijevo ili crijevo za kapanje. Crijeva se nataknu direktno i fiksiraju bez alata uz pomoć zatvorene matice. Učinkoviti sustav navodnjavanja Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja. Sustav radi s tlakom do 4 bara, može se individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno surađuje sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.
Značajke i prednosti
Integrirani filtar
- Štiti Kärcher Rain System® od čestica nečistoće.
Integrirani reduktor tlaka
- Smanjuje ulazni tlak od maks. 12 bara na izlazni tlak od 4 bara.
Filtarski umetak koji se vadi
- Filtar se jednostavno čisti.
Ergonomski dizajn
- Jednostavno rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|G3/4
|Maks. tlak (bar)
|12
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|250 x 470 x 470
Opseg isporuke
- G3/4 priključak za slavinu
- uklj. filtar
Oprema
- Priključak za Kärcher Rain System® crijevo
