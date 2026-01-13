Crijevo za kapanje dužine 10 m sastavni je dio sustava Kärcher Rain System®. Voda ravnomjerno kaplje iz crijeva po cijeloj dužini, dospijeva upravo tamo gdje je to potrebno i tako osigurava iznimno učinkovito navodnjavanje živica i grmova. Crijevo je po potrebi moguće skratiti, te pomoću I-elemenata produžiti ili pomoću T-elemenata razgranati (maks. dužina crijeva: 50 m). Za priključenje na Kärcher Rain System® posebice je preporučljiv T-element. Putem bočnog izlaza s mogućnošću regulacije moguće je optimalno namjestiti potrebnu količinu vode kod crijeva za kapanje. Dvoslojno crijevo ne sadrži ftalate, kadmij, barij ni olovo - stoga je potpuno nedvojbeno po pitanju zdravlja. Crijevo optimalno radi s tlakom do 2 bara. Crijevo se montira bez alata pa je stoga njegova montaža posebno jednostavna. Kärcher Rain System® objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja, radi s tlakom do 4 bara te ga je moguće individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta.