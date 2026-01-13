Crijevo za kapanje
Crijevo za kapanje dužine 10 m, zahvaljujući ravnomjernoj distribuciji, najprikladnije je za učinkovito navodnjavanje živica i grmova. Crijevo ne sadrži ftalate i može se produžiti na 50 m.
Crijevo za kapanje dužine 10 m sastavni je dio sustava Kärcher Rain System®. Voda ravnomjerno kaplje iz crijeva po cijeloj dužini, dospijeva upravo tamo gdje je to potrebno i tako osigurava iznimno učinkovito navodnjavanje živica i grmova. Crijevo je po potrebi moguće skratiti, te pomoću I-elemenata produžiti ili pomoću T-elemenata razgranati (maks. dužina crijeva: 50 m). Za priključenje na Kärcher Rain System® posebice je preporučljiv T-element. Putem bočnog izlaza s mogućnošću regulacije moguće je optimalno namjestiti potrebnu količinu vode kod crijeva za kapanje. Dvoslojno crijevo ne sadrži ftalate, kadmij, barij ni olovo - stoga je potpuno nedvojbeno po pitanju zdravlja. Crijevo optimalno radi s tlakom do 2 bara. Crijevo se montira bez alata pa je stoga njegova montaža posebno jednostavna. Kärcher Rain System® objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja, radi s tlakom do 4 bara te ga je moguće individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta.
Značajke i prednosti
Crijevo za kapanje za Kärcher Rain System®
- Izravno navodnjavanje biljaka.
Mogućnost produženja do 50 m
- Ravnomjerna distribucija po cijeloj dužini crijeva.
Kvalitetno vrtno crijevo
- Ekološki prihvatljivo i nije štetno za zdravlje.
Ne sadrži kadmij, barij ni olovo
- Ekološki prihvatljivo i nije štetno za zdravlje.
Otporno na zimske uvjete
- Crijevo može također i zimi ostati vani.
Optimalni tlak za crijevo za kapanje iznosi 2 bara
- Ravnomjerna distribucija po cijeloj dužini crijeva.
Mogućnost primjene i ispod zemlje
- Crijevo za kapanje može se zakopati u sloj rahle zemlje do dubine 5 cm.
Dužina 10 m
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer
|1/2″
|Dužina crijeva (m)
|10
|Maks. tlak (bar)
|4
|Kapacitet kod 4 bara (l/h)
|250
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|147 x 345 x 25
Oprema
- Otporno na zimske uvjete
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Živice
- Nasadi u redovima