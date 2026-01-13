Komplet za spajanje

Komplet za spajanje sadrži različite T-elemente, I-elemente i krajnje elemente, koji proširuju Kärcher Rain System® i pružaju mogućnosti priključenja dodatnih Kärcher Rain System® crijeva.

Komplet za spajanje je komplet koji dopunjava učinkoviti sustav navodnjavanja Kärcher Rain System®, a sadrži 4 T-elementa, 4 I-elementa i 5 završnih elemenata. T-element međusobno spaja tri Kärcher Rain System® crijeva odnosno crijeva za kapanje, a I-element dva crijeva. Kod bočnog izlaza T-elementa moguće je regulirati količinu i tlak te je on optimalno prikladan npr. za priključenje crijeva za kapanje. I-element je najprikladniji za postavljanje crijeva za kapanje na kraj Kärcher Rain System® crijeva ili za spajanje dvaju Kärcher Rain System® crijeva. Položena ili skraćena crijeva moguće je zatvoriti na bilo kojem mjestu uz pomoć završnog elementa. Montaža crijeva izvodi se bez alata te je iznimno jednostavna: u tu se svrhu crijevo jednostavno navuče na spojni ili završni element i fiksira pomoću zatvorene matice. "Kärcher Rain System®" moguće je individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno radi zajedno sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.

Značajke i prednosti
Dodatni komplet za Kärcher Rain System®
  • Proširenje sustava Kärcher Rain System®
T-element s bočnim izlazom koji se može regulirati
  • Ciljano navodnjavanje biljaka prilagođeno potrebama.
  • Bočni izlaz kao idealni priključak za crijevo za kapanje
T-element s tri priključka
  • Komforno spajanje Kärcher Rain System® crijeva i crijeva za kapanje
Krajnji element
  • Komforno zatvaranje Kärcher Rain System® crijeva ili crijeva za kapanje
I-element s dva priključka
  • Komforno spajanje Kärcher Rain System® crijeva i crijeva za kapanje
Ergonomski dizajn
  • Jednostavno rukovanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. tlak (bar) 4
Boja Crna
Težina (kg) 0,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 103 x 101 x 33

Opseg isporuke

  • T-elementi s regulacijom: 4 Komad(a)
  • I-elementi: 4 Komad(a)
  • Krajnji elementi, veliki: 5 Komad(a)

Oprema

  • Mogućnost regulacije količine vode
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
