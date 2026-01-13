Komplet za spajanje je komplet koji dopunjava učinkoviti sustav navodnjavanja Kärcher Rain System®, a sadrži 4 T-elementa, 4 I-elementa i 5 završnih elemenata. T-element međusobno spaja tri Kärcher Rain System® crijeva odnosno crijeva za kapanje, a I-element dva crijeva. Kod bočnog izlaza T-elementa moguće je regulirati količinu i tlak te je on optimalno prikladan npr. za priključenje crijeva za kapanje. I-element je najprikladniji za postavljanje crijeva za kapanje na kraj Kärcher Rain System® crijeva ili za spajanje dvaju Kärcher Rain System® crijeva. Položena ili skraćena crijeva moguće je zatvoriti na bilo kojem mjestu uz pomoć završnog elementa. Montaža crijeva izvodi se bez alata te je iznimno jednostavna: u tu se svrhu crijevo jednostavno navuče na spojni ili završni element i fiksira pomoću zatvorene matice. "Kärcher Rain System®" moguće je individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno radi zajedno sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.