Komplet za spajanje
Komplet za spajanje sadrži različite T-elemente, I-elemente i krajnje elemente, koji proširuju Kärcher Rain System® i pružaju mogućnosti priključenja dodatnih Kärcher Rain System® crijeva.
Komplet za spajanje je komplet koji dopunjava učinkoviti sustav navodnjavanja Kärcher Rain System®, a sadrži 4 T-elementa, 4 I-elementa i 5 završnih elemenata. T-element međusobno spaja tri Kärcher Rain System® crijeva odnosno crijeva za kapanje, a I-element dva crijeva. Kod bočnog izlaza T-elementa moguće je regulirati količinu i tlak te je on optimalno prikladan npr. za priključenje crijeva za kapanje. I-element je najprikladniji za postavljanje crijeva za kapanje na kraj Kärcher Rain System® crijeva ili za spajanje dvaju Kärcher Rain System® crijeva. Položena ili skraćena crijeva moguće je zatvoriti na bilo kojem mjestu uz pomoć završnog elementa. Montaža crijeva izvodi se bez alata te je iznimno jednostavna: u tu se svrhu crijevo jednostavno navuče na spojni ili završni element i fiksira pomoću zatvorene matice. "Kärcher Rain System®" moguće je individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta i savršeno radi zajedno sa SensoTimer-om za upravljanje navodnjavanjem sukladno potrebama.
Značajke i prednosti
Dodatni komplet za Kärcher Rain System®
- Proširenje sustava Kärcher Rain System®
T-element s bočnim izlazom koji se može regulirati
- Ciljano navodnjavanje biljaka prilagođeno potrebama.
- Bočni izlaz kao idealni priključak za crijevo za kapanje
T-element s tri priključka
- Komforno spajanje Kärcher Rain System® crijeva i crijeva za kapanje
Krajnji element
- Komforno zatvaranje Kärcher Rain System® crijeva ili crijeva za kapanje
I-element s dva priključka
- Komforno spajanje Kärcher Rain System® crijeva i crijeva za kapanje
Ergonomski dizajn
- Jednostavno rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|4
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|103 x 101 x 33
Opseg isporuke
- T-elementi s regulacijom: 4 Komad(a)
- I-elementi: 4 Komad(a)
- Krajnji elementi, veliki: 5 Komad(a)
Oprema
- Mogućnost regulacije količine vode
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Gredica s cvijećem, gredica s povrćem