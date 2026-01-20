RM 619 Autósampon, 5 l, 5l
Enyhén lúgos, habzó tisztítószer az alapos járműtisztításhoz. Nem káros a környezetre és különösen kíméletes minden lakk- és műanyagfelülethez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|5
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|Csomagolási súly (kg)
|5,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|190 x 140 x 250
Tulajdonságok
- Érzékeny lakk- és műanyagfelületek alapos tisztításához.
- Rendkívül anyagkímélő
- Könnyű, lúgos tisztítószer, nem veszélyes alkotóelemekkel
- Felhasználásra kész (Ready-to-use,RTU) tisztítószer
- Kärcher magasnyomású mosóval történő gyors és hatékony tisztításhoz.
- NTA-mentes
- Kärcher készülékekre szabva, garantált anyagkompatibilitással
- Németországban készült
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
- EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
Kompatibilis készülékek
- G 4.10 M
- K 2
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Horizontal VPS Home
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control Car&Home T2
- K 3 Full Control Home T5
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 150
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 Premium Universal *EU
- K 5 Basic Car
- K 5 Compact
- K 5 UM Car*RU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K3 Car & Home T2
Alkalmazási területek
- Járművek
- Motorkerékpárok és robogók