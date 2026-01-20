RM 619 Autósampon, 5 l, 5l

Enyhén lúgos, habzó tisztítószer az alapos járműtisztításhoz. Nem káros a környezetre és különösen kíméletes minden lakk- és műanyagfelülethez.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 5
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
Csomagolási súly (kg) 5,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 190 x 140 x 250
Tulajdonságok
  • Érzékeny lakk- és műanyagfelületek alapos tisztításához.
  • Rendkívül anyagkímélő
  • Könnyű, lúgos tisztítószer, nem veszélyes alkotóelemekkel
  • Felhasználásra kész (Ready-to-use,RTU) tisztítószer
  • Kärcher magasnyomású mosóval történő gyors és hatékony tisztításhoz.
  • NTA-mentes
  • Kärcher készülékekre szabva, garantált anyagkompatibilitással
  • Németországban készült
RM 619 Autósampon, 5 l, 5l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
  • EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Motorkerékpárok és robogók
Tartozékok