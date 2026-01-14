Kő- és homlokzattisztító, 5l, 5l

Kő- és homlokzattisztító szer 5 literes kannában. Eltávolítja az olajat, zsírt, rozsdát, port, algát és a károsanyag szennyeződéseket a kő-, és alumínium homlokzatról, kőteraszokról, és egyéb kőfelületekről.