Kő- és homlokzattisztító, 5l, 5l

Kő- és homlokzattisztító szer 5 literes kannában. Eltávolítja az olajat, zsírt, rozsdát, port, algát és a károsanyag szennyeződéseket a kő-, és alumínium homlokzatról, kőteraszokról, és egyéb kőfelületekről.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 5
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
Súly (kg) 5
Csomagolási súly (kg) 5,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 192 x 145 x 248
Alkalmazási területek
  • Teraszok
  • Aluminium homlokzatok
  • Kőfelületek
  • Kert és kőfalak
