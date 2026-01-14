Kő- és homlokzattisztító koncentrátum, 500 ml, 500ml

Kő-, és fa felületek anyagkímélő tisztításához. Eltávolítja az olajat, zsírt, emissziós szennyeződéseket és a kormot.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (ml) 500
Csomagolási egység (Darab(ok)) 8
Súly (kg) 0,5
Csomagolási súly (kg) 0,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 70 x 70 x 240
Kő- és homlokzattisztító koncentrátum, 500 ml, 500ml
Kő- és homlokzattisztító koncentrátum, 500 ml, 500ml
Kompatibilis készülékek