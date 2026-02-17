Kőápoló, 1l

Nagy hatásfokú szóró impregnáló szer Nano-technológiával (Lotus-effektus). Hónapokig tartó védelmet biztosít a környezeti hatásokkal szemben, megkönnyítve a tisztítást. Kiszerelés: 1 liter.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 1
Csomagolási egység (Darab(ok)) 6
Súly (kg) 1
Csomagolási súly (kg) 1,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 100 x 100 x 215
Tulajdonságok
  • Nagy hatékonyságú permetimpregnáló
  • Láthatatlan és légátereszető.
  • Hónapokig tartó védelem a környezeti hatások által keletkező hatások ellen. Jelentősen leegyszerűsíti a tisztítást.
  • Csökkenti a kő átnedvesedését.
  • Minden nyílt pórusú, mint pl. naturkő, homlokzat és beton felületre alkalmas.
  • Hónapokig tartó védelem kerti bútorok és fa teraszok védelmére.
  • nagy hatékonyságú védelem minden textil felületen
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
  • P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
  • P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kőfelületek
  • Fa felületek
  • Textilfelületek
  • Műanyag
  • Fém
Tartozékok