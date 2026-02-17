Kőápoló, 1l
Nagy hatásfokú szóró impregnáló szer Nano-technológiával (Lotus-effektus). Hónapokig tartó védelmet biztosít a környezeti hatásokkal szemben, megkönnyítve a tisztítást. Kiszerelés: 1 liter.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|1
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|6
|Súly (kg)
|1
|Csomagolási súly (kg)
|1,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|100 x 100 x 215
Tulajdonságok
- Nagy hatékonyságú permetimpregnáló
- Láthatatlan és légátereszető.
- Hónapokig tartó védelem a környezeti hatások által keletkező hatások ellen. Jelentősen leegyszerűsíti a tisztítást.
- Csökkenti a kő átnedvesedését.
- Minden nyílt pórusú, mint pl. naturkő, homlokzat és beton felületre alkalmas.
- Hónapokig tartó védelem kerti bútorok és fa teraszok védelmére.
- nagy hatékonyságú védelem minden textil felületen
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
- P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
- P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Kompatibilis készülékek
- G 4.10 M
- K 2
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Horizontal VPS Home
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control Car&Home T2
- K 3 Full Control Home T5
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 150
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 Premium Universal *EU
- K 5 Basic Car
- K 5 Basic RM
- K 5 Compact
- K 5 UM Car*RU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K3 Car & Home T2
Alkalmazási területek
- Kőfelületek
- Fa felületek
- Textilfelületek
- Műanyag
- Fém