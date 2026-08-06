Puha görgőkészlet

Puha kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Ideális üveg- és napenergia-létesítmények tisztításához. Könnyű, gyorsan cserélhető rendszer és a meghajtóhoz való biztonságos rögzítés.

Jellemzők és előnyök
Csíkmentes tisztítás a szélekhez közel is
  • Az oldalon lévő sörték nedvesség elleni védelemként is szolgálnak és a szélekhez közeli tisztításhoz is alkalmasak.
  • Csíkmentes tisztítási eredmények a kefe közepén lévő átlós sörtéknek köszönhetően.
Intuitív színkódolás
  • A színkódolás megkönnyíti a megfelelő kefe-tartozék kiválasztását.
Gyorscserélő mechanizmus
  • Gyors kefecsere a tisztítási feladathoz való egyszerű alkalmazhatóság érdekében.
Specifikációk

Műszaki adatok

Bemeneti hőmérséklet (°C) 40
Szín kék
Csomagolási súly (kg) 1,7

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Üveg, PVC vagy festett felületeket is tartalmazó kényesebb homlokzatok tisztításához
  • Napenergia-létesítmények, (Plexi) üvegből készült felületek és télikertek tisztításához