Vibracinis purkštuvas OS 5.320 SV

Vibracinis purkštuvas OS 5.320 SV su laistomo ploto pločio kontrole ir apsauga nuo taškymo, užtikrinančia patogų vandens srauto nustatymą. Skirtas vidutinio dydžio ir didelių plotų ir sodų iki 320 m2 laistymui. Pasižymi srauto reguliavimu (0 - maks.).

Vibracinis purkštuvas OS 5.320 SV su laistomo ploto pločio kontrole, skirtas vidutinio dydžio ir didelių plotų ir sodų laistymui, Maksimalus plotas iki 320 m2. Tai modernus purkštuvas su srauto reguliavimu nuo nulio iki maksimumo. Kärcher purkštuvai gaminami su įsmeigiamu arba užstumiamu pagrindu. Dabar Kärcher vibraciniais purkštuvais dar paprasčiau naudotis. Juose įdiegta "SplashGuard" apsauga nuo taškymo, užtikrinanti patogų sistemos išdėstymą, o Jums nereikia sušlapti. Kärcher purkštuvuose integruotos patikrintos "Click" sistemos, kuriomis purkštuvus lengva sujungti su sodo žarnomis. Būk sumanus, laistyk su Kärcher!

Savybės ir privalumai
Nepertraukimas purškimo atstumo reguliavimas
  • Tikslus laistymas.
Kilpa, skirta pakabinti prietaisą, yra integruota į rankeną
  • Lengvam laikymui.
Reguliuojamas purškimo plotis
  • Skirtingi purškimo kampai tiksliniam laistymui
Apsauga nuo taškymosi
  • Patogus rinkinys
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Purškimo plotas 2 bar 20 - 190 m²
Purškimo plotas 4 bar 30 - 320 m²
Purškimo plotis 2 bar (m) 5 - 12
Purškimo plotis 4 bar (m) 6 - 16
Vidutinis padengimas 2 bar (m) 5 - 16
Vidutinis padengimas 4 bar (m) 6 - 20
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,8
Svoris (su pakuote) (kg) 0,9
Matmenys (I x P x A) (mm) 546 x 160 x 88
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Veja
  • Skirtas vidutinio ir didelio dydžio plotams.
Priedai
Vibracinis purkštuvas OS 5.320 SV atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.