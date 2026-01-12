Vibracinis purkštuvas OS 5.320 SV
Vibracinis purkštuvas OS 5.320 SV su laistomo ploto pločio kontrole ir apsauga nuo taškymo, užtikrinančia patogų vandens srauto nustatymą. Skirtas vidutinio dydžio ir didelių plotų ir sodų iki 320 m2 laistymui. Pasižymi srauto reguliavimu (0 - maks.).
Vibracinis purkštuvas OS 5.320 SV su laistomo ploto pločio kontrole, skirtas vidutinio dydžio ir didelių plotų ir sodų laistymui, Maksimalus plotas iki 320 m2. Tai modernus purkštuvas su srauto reguliavimu nuo nulio iki maksimumo. Kärcher purkštuvai gaminami su įsmeigiamu arba užstumiamu pagrindu. Dabar Kärcher vibraciniais purkštuvais dar paprasčiau naudotis. Juose įdiegta "SplashGuard" apsauga nuo taškymo, užtikrinanti patogų sistemos išdėstymą, o Jums nereikia sušlapti. Kärcher purkštuvuose integruotos patikrintos "Click" sistemos, kuriomis purkštuvus lengva sujungti su sodo žarnomis. Būk sumanus, laistyk su Kärcher!
Savybės ir privalumai
Nepertraukimas purškimo atstumo reguliavimas
- Tikslus laistymas.
Kilpa, skirta pakabinti prietaisą, yra integruota į rankeną
- Lengvam laikymui.
Reguliuojamas purškimo plotis
- Skirtingi purškimo kampai tiksliniam laistymui
Apsauga nuo taškymosi
- Patogus rinkinys
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Purškimo plotas 2 bar
|20 - 190 m²
|Purškimo plotas 4 bar
|30 - 320 m²
|Purškimo plotis 2 bar (m)
|5 - 12
|Purškimo plotis 4 bar (m)
|6 - 16
|Vidutinis padengimas 2 bar (m)
|5 - 16
|Vidutinis padengimas 4 bar (m)
|6 - 20
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|546 x 160 x 88
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Veja
- Skirtas vidutinio ir didelio dydžio plotams.
