Žarnos dėžė HBX 5.35 automatinė

Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 35 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.

Visada tinkamiausioje vietoje: stilinga žarnos dėžė tvirtinama prie sienos taupant vietą ir prijungiama prie čiaupo jungiamąja žarna. Dėl sieninio laikiklio žarnos dėžę galima pasukti daugiau nei 180 ° kampu, todėl nesunkiai pasieksite kiekvieną sodo kampelį. Sodo žarną galima lengvai ištempti iki maksimalaus 35 m ilgio. Yra numatyti atitinkami fiksavimo etapai: žarna užsifiksuoja trumpais intervalais visiškai automatiškai. Švelniai traukiant už žarnos galo, fiksavimo mechanizmas atlaisvinamas, kad žarna būtų automatiškai ir kontroliuojamu būdu įtraukta be jokių užsilenkimų ar mazgų. Dar vienas žarnos dėžės privalumas – „FlexChange“, novatoriška montavimo sistema, leidžianti lengvai nuimti žarnos dėžę nuo sieninio laikiklio ir uždėti ant atskirai įsigyjamo žarnos smaigo arba atvirkščiai. Sieninis laikiklis taip pat yra nuimamas ir turi specialias vietas antgaliams ir laistymo priedams saugoti. Be to, žarnos dėžė atspari UV spinduliams ir šalčiui, todėl gali būti laikoma ant namo sienos ištisus metus. „Kärcher“ suteikia gaminiui 5 metų gamintojo garantiją.

Savybės ir privalumai
Žarnos dėžė HBX 5.35 automatinė: „FlexChange“ sistema
„FlexChange“ sistema
Jokių varžtų, įrankių ir įtampos: naudojant unikalią „Kärcher FlexChange“ sistemą, žarnos dėžę galima nuimti nuo sieninio laikiklio arba žarnos smaigo (pvz., žiemą) vos per kelias sekundes.
Žarnos dėžė HBX 5.35 automatinė: Praktiškas antgalių laikiklis
Praktiškas antgalių laikiklis
Ant sienos laikiklio galima patogiai pakabinti antgalius ir purkštuvus.
Žarnos dėžė HBX 5.35 automatinė: Žarnos laikymo sprendimas
Žarnos laikymo sprendimas
Trumpai patraukite už žarnos galo ir žarnos įtraukiklis visiškai automatiškai įtrauks žarną. Maksimalus komfortas be mazgų, rankenų ir nešvarių rankų.
Žarnos išvadas dėžės apačioje
  • Geresnė apsauga nuo oro sąlygų ir ilgesnis tarnavimo laikas.
Prie sienos tvirtinama žarnos dėžė, pasukama 180 ° kampu
  • Ant sieninio laikiklio sumontuotą žarnos dėžę galima pasukti daugiau nei 180 ° kampu. Ši savybė suteikia maksimalią judėjimo laisvę laistant sodą, o žarna nesusilanksto.
Tvirtas nuimamas sieninis laikiklis
  • Tvirtos medžiagos ir metalinė šerdis užtikrina ilgalaikį patvarumą ir stabilumą. Ypač praktiška: nuimamas sieninis laikiklis užtikrina įspūdingą lankstumą.
Integruotas žarnos stabdys
  • Žarna įtraukiama automatiškai veikiant žarnos stabdžiui, todėl suvyniojama atgal į žarnos dėžę kontroliuojamu ir lėtu būdu. 
Integruotas žarnos kreiptuvas
  • Jokių užsilenkimų ir susisukimų: žarna įtraukiama tolygiai, tinkamai nukreipiant. 
Ergonomiška rankena
  • Dėl ergonomiškos nešiojimo rankenos žarnų dėžę lengva perkelti į kitą vietą viena ranka.
Paruoštas naudoti
  • Komplekte yra laistymo priedai.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vamzdžio ilgis (m) 35
Žarnos skersmuo (mm) 11
Prijungimo žarna (m) 1,5 (1/2")
Sprogstantis slėgis (bar) 24
Varžtų atstumai montuojant ant sienos (mm) 79
Montavimo plokštės matmenys (Plotis × Aukštis) (mm) 93 x 100
Spalva Juoda
Svoris (kg) 13
Svoris (su pakuote) (kg) 17,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 810 x 220 x 595

Komplektacija

  • Žarnų sujungimas: 2 Piece(s)
  • Žarnos jungtis su Aqua Stop: 1 Piece(s)
  • Čiaupo perėjimas su reduktoriumi, G3/4, G1/2: 1 Piece(s)
  • Purkštuvas: 1 Piece(s)

Įranga

  • Rinkinys
  • Automatinis žarnos įtraukimas
  • Žarnos pakreipėjas
  • Purkštuko laikiklis
  • Purškimo būdas: kūginė srovė
  • Purškimo modelis: taškinė srovė
  • Sieninis laikiklis su varžtais ir kaiščiais
  • PrimoFlex“ jungiamoji žarna: 1.5 m
Žarnos dėžė HBX 5.35 automatinė
Žarnos dėžė HBX 5.35 automatinė
Žarnos dėžė HBX 5.35 automatinė
Žarnos dėžė HBX 5.35 automatinė
Žarnos dėžė HBX 5.35 automatinė
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Skirtas vidutinio ir didelio dydžio plotams.
Priedai
Žarnos dėžė HBX 5.35 automatinė atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.