Viena žarnos ritė – dvi funkcijos: HR 3.20 komplektas, kuriame yra 20 m žarna ir priedai, suteikia galimybę laikyti žarną ant sienos ir mobiliai naudoti sode.

Praktiškas sieninis laikiklis ir mobilaus naudojimo sprendimas viename: ši žarnos ritė tiekiama su sieniniu laikikliu, todėl gali būti naudojama tiek žarnai laikyti ant sienos, tiek mobilumui padidinti laistant sodą. HR 3.20 komplekto ritės laikiklį galima lengvai nuimti, o dėl ergonomiškos rankenos ritę itin patogu nešiotis. Naudojant lengvai sukamą rankena, sodo žarną galima suvynioti be jokių pastangų ir padėti saugoti tvarkingai ir rūpestingai, nesibaiminant užsilenkimų ar erzinančių susipainiojimų. Gaminys taip pat išsiskiria kompaktišku dizainu ir dideliu stabilumu dėl žemo svorio centro. Žarnos ritė yra visiškai surinkta ir paruošta naudoti nedelsiant, nes tiekiama su 20 m sodo žarna, jungtimis, čiaupo adapteriu ir antgaliu. Taip pat šis įrenginys atsparus UV spinduliams ir šalčiui, todėl yra ilgalaikis ir pakankamai tvirtas, kad atlaikytų kasdienį naudojimą. „Kärcher“ suteikia įrenginiui 5 metų gamintojo garantiją.

Savybės ir privalumai
Funkcija „du viename": ant sienos montuojama ir mobili žarnos ritė viename
Funkcija „du viename“: ant sienos montuojama ir mobili žarnos ritė viename
Žarną galima laikyti ant sienos ir lanksčiai naudoti sode.
Montuojamas prie sienos
Montuojamas prie sienos
Paprastas ir greitas praktiško saugojimo įrenginio montavimas.
Sulankstoma rankena
Sulankstoma rankena
Kompaktiškas sandėliavimas
Kompaktiški matmenys
  • Kompaktiškas sandėliavimas
Paruoštas naudoti
  • Komplekte yra laistymo priedai.
Kampinė žarnos jungtis.
  • Apsaugo žarną nuo susisukimo ir užsilenkimo, taip užtikrinant maksimalų vandens srautą.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vamzdžio ilgis (m) 20
Žarnos skersmuo (mm) 13
Žarnos pajėgumas (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Sprogstantis slėgis (bar) 24
Varžtų atstumai montuojant ant sienos (mm) 160
Spalva Juoda
Svoris (kg) 2
Svoris (su pakuote) (kg) 5,7
Matmenys (I x P x A) (mm) 363 x 475 x 500

Komplektacija

  • Žarnų sujungimas: 3 Piece(s)
  • Žarnos jungtis su Aqua Stop: 1 Piece(s)
  • Čiaupo perėjimas su reduktoriumi, G3/4, G1/2: 1 Piece(s)
  • Purkštuvas: 1 Piece(s)
  • PrimoFlex“ žarna ½": 20 m

Įranga

  • Rinkinys
  • Purškimo būdas: kūginė srovė
  • Purškimo modelis: taškinė srovė
  • Sieninis laikiklis su varžtais ir kaiščiais
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Nedideliems ir vidutinio dydžio plotams
