Žarnos dėžė HBX 5.25 automatinė

Daugiau jokio lankstymosi, rankenos sukimo ir purvinų rankų: žarnos dėžė garantuoja patogų ir lankstų laistymą. Su 25 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija.

Visada tinkamiausioje vietoje: stilinga žarnos dėžė tvirtinama prie sienos taupant vietą ir prijungiama prie čiaupo jungiamąja žarna. Dėl sieninio laikiklio žarnos dėžę galima pasukti daugiau nei 180 ° kampu, todėl nesunkiai pasieksite kiekvieną sodo kampelį. Sodo žarną galima lengvai ištempti iki maksimalaus 25 m ilgio. Yra numatyti atitinkami fiksavimo etapai: žarna užsifiksuoja trumpais intervalais visiškai automatiškai. Švelniai traukiant už žarnos galo, fiksavimo mechanizmas atlaisvinamas, kad žarna būtų automatiškai ir kontroliuojamu būdu įtraukta be jokių užsilenkimų ar mazgų. Dėl inovatyvios „FlexChange“ montavimo sistemos žarnos dėžę galima nuimti nuo sieninio laikiklio nenaudojant jokių įrankių. Taip užtikrinamas patogus žarnos saugojimas žiemą arba lankstus naudojimas – dėžę galima laikyti ant sieninio laikiklio arba uždėti ant žarnos smaigo, kurį galima įsigyti kaip papildomą priedą. Be to, žarnos dėžė atspari UV spinduliams ir šalčiui, todėl gali būti laikoma ant namo sienos ištisus metus. Taip pat galima sumontuoti kabelinį užraktą, kuris apsaugos nuo vagystės. „Kärcher“ suteikia gaminiui 5 metų garantiją.

Savybės ir privalumai
Žarnos dėžė HBX 5.25 automatinė: „FlexChange“ sistema
„FlexChange“ sistema
Jokių varžtų, įrankių ir įtampos: naudojant unikalią „Kärcher FlexChange“ sistemą, žarnos dėžę galima nuimti nuo sieninio laikiklio arba žarnos smaigo (pvz., žiemą) vos per kelias sekundes.
Žarnos dėžė HBX 5.25 automatinė: Praktiškas antgalių laikiklis
Praktiškas antgalių laikiklis
Ant sienos laikiklio galima patogiai pakabinti antgalius ir purkštuvus.
Žarnos dėžė HBX 5.25 automatinė: Žarnos laikymo sprendimas
Žarnos laikymo sprendimas
Trumpai patraukite už žarnos galo ir žarnos įtraukiklis visiškai automatiškai įtrauks žarną. Maksimalus komfortas be mazgų, rankenų ir nešvarių rankų.
Žarnos išvadas dėžės apačioje
  • Geresnė apsauga nuo oro sąlygų ir ilgesnis tarnavimo laikas.
Prie sienos tvirtinama žarnos dėžė, pasukama 180 ° kampu
  • Ant sieninio laikiklio sumontuotą žarnos dėžę galima pasukti daugiau nei 180 ° kampu. Ši savybė suteikia maksimalią judėjimo laisvę laistant sodą, o žarna nesusilanksto.
Tvirtas nuimamas sieninis laikiklis
  • Tvirtos medžiagos ir metalinė šerdis užtikrina ilgalaikį patvarumą ir stabilumą. Ypač praktiška: nuimamas sieninis laikiklis užtikrina įspūdingą lankstumą.
Integruotas žarnos stabdys
  • Žarna įtraukiama automatiškai veikiant žarnos stabdžiui, todėl suvyniojama atgal į žarnos dėžę kontroliuojamu ir lėtu būdu. 
Integruotas žarnos kreiptuvas
  • Jokių užsilenkimų ir susisukimų: žarna įtraukiama tolygiai, tinkamai nukreipiant. 
Ergonomiška rankena
  • Dėl ergonomiškos nešiojimo rankenos žarnų dėžę lengva perkelti į kitą vietą viena ranka.
Paruoštas naudoti
  • Komplekte yra laistymo priedai.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vamzdžio ilgis (m) 25
Žarnos skersmuo (mm) 11
Prijungimo žarna (m) 1,5 (1/2")
Sprogstantis slėgis (bar) 24
Varžtų atstumai montuojant ant sienos (mm) 79
Montavimo plokštės matmenys (Plotis × Aukštis) (mm) 93 x 100
Spalva Juoda
Svoris (kg) 10,8
Svoris (su pakuote) (kg) 14,8
Matmenys (I x P x A) (mm) 810 x 220 x 595

Komplektacija

  • Žarnų sujungimas: 2 Piece(s)
  • Žarnos jungtis su Aqua Stop: 1 Piece(s)
  • Čiaupo perėjimas su reduktoriumi, G3/4, G1/2: 1 Piece(s)
  • Purkštuvas: 1 Piece(s)

Įranga

  • Rinkinys
  • Automatinis žarnos įtraukimas
  • Žarnos pakreipėjas
  • Purkštuko laikiklis
  • Purškimo būdas: kūginė srovė
  • Purškimo modelis: taškinė srovė
  • Sieninis laikiklis su varžtais ir kaiščiais
  • PrimoFlex“ jungiamoji žarna: 1.5 m
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Skirtas vidutinio ir didelio dydžio plotams.
Žarnos dėžė HBX 5.25 automatinė atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.