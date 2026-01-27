Žarnos dėžė HBX 4.15 automatinė
Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 15 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.
Visada tinkamiausioje vietoje: stilinga žarnos dėžė tvirtinama prie sienos taupant vietą ir prijungiama prie čiaupo jungiamąja žarna. Dėl sieninio laikiklio žarnos dėžę galima pasukti daugiau nei 180 ° kampu, todėl nesunkiai pasieksite kiekvieną sodo kampelį. Sodo žarną galima lengvai ištempti iki maksimalaus 15 m ilgio. Yra numatyti atitinkami fiksavimo etapai: žarna užsifiksuoja trumpais intervalais visiškai automatiškai. Švelniai traukiant už žarnos galo, fiksavimo mechanizmas atlaisvinamas, kad žarna būtų automatiškai ir kontroliuojamu būdu įtraukta be jokių užsilenkimų ar mazgų. Dėl inovatyvios „FlexChange“ montavimo sistemos žarnos dėžę galima nuimti nuo sieninio laikiklio nenaudojant jokių įrankių. Taip užtikrinamas patogus žarnos saugojimas žiemą arba lankstus naudojimas – dėžę galima laikyti ant sieninio laikiklio arba uždėti ant žarnos smaigo, kurį galima įsigyti kaip papildomą priedą. Be to, žarnos dėžė atspari UV spinduliams ir šalčiui, todėl gali būti laikoma ant namo sienos ištisus metus. Taip pat galima sumontuoti kabelinį užraktą, kuris apsaugos nuo vagystės. „Kärcher“ suteikia gaminiui 5 metų garantiją.
Savybės ir privalumai
„FlexChange“ sistema
- Jokių varžtų, įrankių ir įtampos: naudojant unikalią „Kärcher FlexChange“ sistemą, žarnos dėžę galima nuimti nuo sieninio laikiklio arba žarnos smaigo (pvz., žiemą) vos per kelias sekundes.
Tvirtas nuimamas sieninis laikiklis
- Tvirtos medžiagos ir metalinė šerdis užtikrina ilgalaikį patvarumą ir stabilumą. Ypač praktiška: nuimamas sieninis laikiklis užtikrina įspūdingą lankstumą.
Žarnos išvadas dėžės apačioje
- Geresnė apsauga nuo oro sąlygų ir ilgesnis tarnavimo laikas.
Žarnos laikymo sprendimas
- Trumpai patraukite už žarnos galo ir žarnos įtraukiklis visiškai automatiškai įtrauks žarną. Maksimalus komfortas be mazgų, rankenų ir nešvarių rankų.
Prie sienos tvirtinama žarnos dėžė, pasukama 180 ° kampu
- Ant sieninio laikiklio sumontuotą žarnos dėžę galima pasukti daugiau nei 180 ° kampu. Ši savybė suteikia maksimalią judėjimo laisvę laistant sodą, o žarna nesusilanksto.
Praktiškas antgalių laikiklis
- Ant sienos laikiklio galima patogiai pakabinti antgalius ir purkštuvus.
Integruotas žarnos stabdys
- Žarna įtraukiama automatiškai veikiant žarnos stabdžiui, todėl suvyniojama atgal į žarnos dėžę kontroliuojamu ir lėtu būdu.
Integruotas žarnos kreiptuvas
- Jokių užsilenkimų ir susisukimų: žarna įtraukiama tolygiai, tinkamai nukreipiant.
Ergonomiška rankena
- Dėl ergonomiškos nešiojimo rankenos žarnų dėžę lengva perkelti į kitą vietą viena ranka.
Paruoštas naudoti
- Komplekte yra laistymo priedai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vamzdžio ilgis (m)
|15
|Žarnos skersmuo (mm)
|11
|Prijungimo žarna (m)
|1,5 (1/2")
|Sprogstantis slėgis (bar)
|24
|Varžtų atstumai montuojant ant sienos (mm)
|79
|Montavimo plokštės matmenys (Plotis × Aukštis) (mm)
|93 x 100
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|7,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|781 x 220 x 541
Komplektacija
- Žarnų sujungimas: 2 Piece(s)
- Žarnos jungtis su Aqua Stop: 1 Piece(s)
- Čiaupo perėjimas su reduktoriumi, G3/4, G1/2: 1 Piece(s)
- Purkštuvas: 1 Piece(s)
Įranga
- Rinkinys
- Automatinis žarnos įtraukimas
- Žarnos pakreipėjas
- Purkštuko laikiklis
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
- Sieninis laikiklis su varžtais ir kaiščiais
- „PrimoFlex“ jungiamoji žarna: 1.5 m
Videos
Suderinami įrenginiai
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 OJ
- K 2 OPP Car
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium horizontal
- K 2 horizontal
- K 3
- K 3 *EU
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 3 horizontal
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Anniversary Edition
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Universal
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition *EU
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ BB *EU
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4 terasų valymo įrenginys
- PCL 6 terasų valymo įrenginys
- Rankinis plovimo Įrenginys KHB 4-18 Plus Battery Set
- Rankinis plovimo įrenginys KHB 4-18
- Rankinis plovimo įrenginys KHB 4-18 Battery Set
- Rankinis plovimo įrenginys KHB 4-18 Plus
- K 2 Basic
- K 2 Basic OJ
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 HOME T150
- K 2 Premium Full Control
- K 2 SILENT Limited Edition
- K 2 Universal
- K 2. Plovimo įrenginys
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Home T50
- K 3 Premium Full Control
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control Car
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 UM PROMO (BT)
- K 5
- K 5 Black ir Žarnos ir jungčių rinkinys
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control WSK
- K 5 Premium
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Smart Control
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K3 Car & Home T50
- KHB 6 Battery Limited Edition
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Nedideliems ir vidutinio dydžio plotams
Priedai
Žarnos dėžė HBX 4.15 automatinė atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.